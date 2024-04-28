شون وصوامع المنيا تستقبل 41 طن قمح

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت حتى صباح اليوم الأحد 40818 طناً 17 كيلو جراماً ، من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد؛ لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي ، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ، وفقا للضوابط المقررة ، وإزالة جميع المعوقات ، مؤكداً ، انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير، في موسم توريد القمح هذا العام ، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية ، تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن أعمال توريد محصول القمح بدأت الإثنين 15إبريل الجارى ، ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان ، مشيراً ، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة ، لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم ، مؤكداً ، على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً .

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا للقمح ، لمتابعة عمليات توريد محصول القمح لموسم العام الحالي 2024 ، والتى بدأت الإثنين 15 إبريل الجاري ، وتستمر حتى 15 أغسطس القادم ، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ، وممثل عن مديرية التموين ، والإصلاح الزراعي ، وممثلي البنك الزراعي المصري والجهات المعنية.

وأشار المحافظ، إلى جاهزية كافة الصوامع والشون على مستوى المراكز ، لعمليات التوريد والتأكيد على توفير اوجه الدعم للموردين ، وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الاقماح من أجل الوصول لموسم متميز ، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا العام 216 ألف فدان ، لافتا ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية ، والوسائل التكنولوجية الحديثة ، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح لما يمثله من أمن قومي ، بإعتباره المحصول الإستراتيجى الأهم فى مصر.

ووجه المحافظ مديرية التموين، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون ، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين ، وتقليل وقت الإنتظار ، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإأستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسة ، تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، موجها الوحدات القروية ، بتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانا لتحفيزهم والتيسير عليهم ، لافتا ، إلى أن المحافظة شهدت نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة ، حيث تخطت المستهدف بنسبة 135% فى العام الماضى.

واستعرض المحافظ، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة ، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا الى أن المحافظة لديها 42 موقعا تخزينيا لإستقبال الاقماح خلال الموسم الحالي، مشدداً على حظر نقل الأقماح خارج حدود المحافظة، والمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، بالتنسيق مع إدارة المرور بزمام جميع المراكز، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف ذلك الأمر.