وكيل تعليم الغربية يتابع مجموعات التقوية للشهادتين الإعدادية والثانوية

قام اليوم الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة فعاليات مجموعات التقوية والمراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية، بمدرسة الشهيد السعيد حسين الغريب التباع الإعدادية بنين، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بحضور الأستاذة مرفت مجاهد، مدير عام الإدارة التعليمية بغرب طنطا، ومدرسة السيدة زينب الثانوية، بحضور الدكتور هاني مجاهد، مدير عام الإدارة التعليمية بشرق المحلة، واطمأن إلى سير المراجعات النهائية بالمدرستين في جميع المواد بشكل جيد.



وأوصى وكيل الوزارة بوجود داتا شو، ليتم تشغيل فيديوهات عن إنجازات الدولة المصرية ومحافظة الغربية، والمبادرات الرئاسية، والجمهورية الجديدة، ليتم عرضها على جميع الطلبة والطالبات في فترات الراحة بين المحاضرات، كما أكد على تفعيل الكتاب المدرسي، وحل نماذج الامتحانات التدريبية، لتدريب الطلاب عليها أثناء تنفيذ المراجعات النهائية.

من ناحية أخرى، تستمر فعاليات المراجعات النهائية للصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، علي مستوي جميع الادارات التعليمية العشر، حيث انتظمت المراجعات النهائية بالمقار المخصصة بالإدارات التعليمية والتي شهدت إقبالا طلابيا وحضورا كثيفا لطلاب المرحلتين حيث تم حضور الطلاب في عدد ٢٩ مقر للمرحلة الاعدادية، و٢٨ مقر لمراجعة المرحلة الثانوية، وتتم المراجعات على محاضرتين يوميا، تبدأ المحاضرة الأولى من التاسعة صباحا، وحتى العاشرة والنصف، وتبدأ المحاضرة الثانية من الحادية عشر صباحا، وحتى الثانية عشر والنصف، طبقاً الخطة المعلنة بكل ادارة تعليمية، والتي يقدمها نخبة من أفضل المعلمين علي مستوى الإدارات التعليمية العشر.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وفي ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب؛ سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقا من مسئولياتها الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بمستوياتها كافة، وتنفيذ للكتاب الدوري رقم ١٣ بتاريخ 15/4/2024 .