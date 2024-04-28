طرح 13 محلًا تجاريًا للبيع بالشروق| الأماكن والشروط

يستعد جهاز تنمية مدينة الشروق، برئاسة المهندس علي سعد، لطرح 13 محلًا تجاريًا، وصيدلية بمساحات تتراوح من 13م2 : 68م2، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30/4/2024.

وقال رئيس جهاز الشروق، إنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة الشروق، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

شروط التقديم على المحال المطروحة بالشروق:

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظیر سداد مبلغ ۲۹۹ جنيهًا لكل محل أو الصيدلية.

تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣٠.

يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ خمسين ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.

يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ مائة ألف جنيه للصيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

يتم استكمال سداد ( نسبة ١٠ + ١ مصاريف إدارية + ٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد، علاوة على (٥٪) وديعة صيانة تسدد خلال شهر و قبل الاستلام.

الباقى يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱٨ (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).



تفاصيل الأماكن المطروحة للبيع:

فيما يلي تنشر “بوابة الوفد الإلكترونية”، تفاصيل المحلات التجارية المطروحة للبيع في مزاد علني، التي جاءت كالتالي: