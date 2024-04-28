كنائس بني سويف تحتفل بأحد الشعانين

احتفلت صباح اليوم كنائس وأديرة محافظة بني سويف، بالجناز العام وصلوات قداس عيد دخول السيد المسيح اورشليم أو "أحد الشعانين" أو"احد السعف"، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن التي انتشرت بشكل كبير أمام الكنائس والأديرة، وإغلاق شوارع الكنائس والأديرة أمام حركة السيارات والدراجات البخارية فيما سمح فقط بعبور المشاة.

وترأس نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال أسقف بني سويف قداس عيد أحد الشعانين بكاتدرائية الشهيد العظيم مارمينا بشرق النيل وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة ووسط حضور كبير من شعب الكنيسة رافعين الورود واغصان الزيتون وقلوب جريد النخيل تعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة

وترأس نيافة الحبر الجليل الانبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس العيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة وبحضور كثيف من شعب الكنيسة

وترأس أيضا قداس العيد القمص باسليوس الانبا بولا وكيل ديرالانبا بولا ببوش وبمشاركة مجمع اباء الدير

كما ترأس القمص فام الانطوني وكيل دير الانبا انطونيوس ببوش قداس العيد بمشاركة آباء الدير

واقيمت صلوات مشابهة في كافة كنائس قري ومدن المحافظة

وعقب نهاية القداس اتشحت الكنيسة بالرايات السوداء وبدأت الكنيسة رحلة أسبوع والتي تنتهي بقداس عيد القيامه المجيد فجر الأحد القادم

وطالب الانبا غبريال الأقباط بمحافظة بني سويف، برفع قلوبهم ضارعبن الي الله أن يحافظ على بلادنا الحبيبة مصر ويعم الاستقرار والرخاء ربوع بلادنا الحبيبة مصر

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