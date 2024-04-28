«طيران العربية» يُكرِّم العاملين بمصر للطيران للخدمات الأرضية بمحطة برج العرب

قامت شركة طيران العربية بتقديم ١٦ شهادة تقدير تقديرا منها لمنظمى التحميل بمحطة برج العرب على المجهود المبذول فى خدمة رحلات شركة طيران العربية بمطار برج العرب.. وحرص المهندس إبراهيم فوزى رئيس مجلس الإدارة على توجيه شكره وتقديره لرجال محطة برج العرب، مشيراً إلى ثقته الكاملة فى أبنائه وأنه ينتظر منهم الكثير للحفاظ على اسم شركة الخدمات الأرضية، وكلف المهندس فادى غانم مدير المحطة فى توجيه الشكر لهم..

مهندس إبراهيم فوزى

جدير بالذكر أن فوزى قام بجولة للمحطات الداخلية فى الأيام القليلة الماضية ومن ضمنها محطة برج العرب تابع فيها نظام العمل بالمحطات وقام بتلبية متطلباتهم لكى يتم تنفيذ مهام العمل على الوجه الأكمل.. وأكدت شركة العربية للطيران أن شركة الخدمات الأرضية قيادات وعاملين قيمة تستحق التقدير والاحترام ورجال الخدمات الأرضية بالقاهرة والمحطات علامات مضيئة ونماذج مشرفة لا يعترفون بكلمة مستحيل عندما يتعلق الأمر بأداء ما عليهم من مهام، خاصة عندما يكون هناك تحدٍ وإنجاز يحافظ على اسم مصر للطيران يحرصون دائما على تقديم الخدمة للطائرات بكفاءة وسرعة ودقة، يتبعون كافة المعايير الدولية لأداء الخدمة، ودائما ما يتم توجيه خطابات الشكر لهم على كفاءتهم فى العمل، وعلى أمانتهم فى تسليم الأمانات لأصحابها دون انتظار لكلمة شكر، رجال تثق فى قدرتهم على تنفيذ أى مهمة مهما كانت صعوبتها ودقتها، إنهم رجال يستحقون التقدير والاحترام.