طريقة عمل الدجاج الصيني بالخضار والسمسم| إليك الوصفة الأصلية

الدجاج الصيني بالخضار والسمسم من الوصفات الشهيه التي يتميز بها المطبخ الصيني، وحاز على إعجاب الشعب المصري، وفيما يلي نقدم لك الطريقة الأصلية لتحضرها.

الدجاج الصيني بالخضار والسمسم

طريقة عمل الدجاج الصيني بالخضار والسمسم

المقادير

- مقادير الصوص :

الصويا صوص : نصف كوب

الخل : نصف كوب

الماء : نصف كوب

بودرة الزنجبيل : ملعقة صغيرة

النشاء : ملعقة كبيرة

زيت السمسم : 2 ملعقة كبيرة

الكاتشاب : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومبشور)

- فليفلة ملونة : 3 حبات (مقطعة)

- الجزر : كوب (مقطع)

- الدجاج : باكيت (بوب كورن الدجاج/ مقلي)

- السمسم : نصف كوب

- البصل الأخضر : كوب (مفروم)

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في قدر على النار، أضيفي الزنجبيل الطازج المبشور وقلبيه قليلاً.

أضيفي الفليفلة الملونة المقطعة، ثم أضيفي الجزر وقلبي المكونات مع بعضها البعض.

لتحضير الصوص: ضعي مقادير الصوص جميعها في وعاء صغير واخلطيها جيداً وضعي الصوص جانباً.

أضيفي بوب كورن الدجاج المقلي للخضار وحركي.

صبّي مزيج الصوص فوق الخضار والدجاج وقلبي، اتركي المكونات حتى تغلي.

أضيفي السمسم والبصل الأخضر المفروم وحركي، واتركي المكونات حتى تتماسك وتتسبك.

قدمي الدجاج الصيني ساخناً.

فوائد زيت السمسم

دعم صحة القلب

حيث أن زيت بذور السمسم يقي من العديد من أمراض القلب، وذلك لاحتواء زيت السمسم على الدهون غير المشبعة، وعلى وجه الخصوص، احتوائه على الأوميجا 6 بنسب مرتفعة، التي تعد من الدهون الصحية، والتي تحسن وتدعم صحة القلب.

إن زيت السمسم يبطئ من تراكم الدهنيات على جدران الشرايين، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين، وذلك لأن زيت السمسم يعمل على رفع مستوى الكولسترول النافع في الدم، وخفض مستويات الدهون الثلاثية، والكولسترول الضار.

يحتوي على مضادات أكسدة

يحتوي زيت السمسم على مضادات الأكسدة، مثل مادة السيسامول، ومادة السيسامينول، وتعد مضادات الأكسدة مواد فعالة للتخلص من الجذور الحرة، التي تسبب في حال تراكمها العديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، ومرض السرطان. يمكن الإستفادة من مضادات الأكسدة في زيت السمسم عن طريق تناوله، أو استخدامه موضعياً على الجلد.

كما يحمي زيت السمسم من تلف الحمض النووي، الذي ينتج عنه العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

ينظم مستويات السكر في الدم

حيث أن تناول زيت السمسم لمدة 90 يوم متواصلة يحسن من مستوى سكر الصيام عند مرضى داء السكري من النوع الثاني، كما أنه ينظم مستوى السكر في الدم على المدى الطويل.

يخفض من مستويات ضغط الدم

يساعد زيت السمسم على خفض مستوى ضغط الدم عند مرضى ارتفاع ضغط الدم، وذلك نتيجة خفض مستوى أملاح الصوديوم المسبب لارتفاع ضغط الدم، والذي قد يكون نتيجة احتواء زيت بذور السمسم على الدهون المتعددة غير المشبعة، وفيتامين إي، ومضادات الأكسدة.

يحسن من صحة العظام

يقي زيت السمسم من الإصابة بمرض هشاشة العظام، وضعف العظام عند التقدم في السن، وذلك لاحتواء زيت السمسم على عنصر النحاس، والكالسيوم.

يعالج القلق والتوتر

يقلل زيت السمسم من القلق والتوتر، وذلك لاحتوائه على مادة التيروسين، المرتبطة بهرمون السيروتونين أو ما يسمى بهرمون السعادة، حيث أن زيت السمسم يعمل على زيادة إفراز هرمون السيروتونين.