غدًا.. محاكمة عاطل متهم بقتل عامل

تستكمل محكمة جنايات الجيزة محاكمة عاطل، غدًا الإثنين، متهم بقتل عامل مع سبق الإصرار بسلاح أبيض "مطواه" بسبب خلافات سابقة بينهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزى.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "كريم . ح" 23 سنة، عاطل، قتل المجنى عليه "حسين . ح" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلافات سابقة بينهما ، مستخدما سلاح أبيض مطواه سدد له طعنة استقرت بظهره وأودت بحياته في الحال.

وقالت والدة المجنى عليه، أنه تناهى إلى سمعها، قيام المتهم، بقتل نجلها "حسين . ح" بمطواه، وأضافت بوجود خلافات سابقة بين المتهم ونجلها المجنى عليه، وان المتهم قاصدا عمدا قتله.

وفى سياق اخر فقد الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطوخ

كما امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين ، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ ووقوع مصابين وتعطل في حركة الطريق الزراعى (القاهرة- الإسكندرية).

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة (وائل.. .ع) 47 سنة، و(أحمد ... م) 16 سنة، و(أحمد ... م) 23 سنة، و(محمد .ع. م) 43 سنة، و(عبدالرحمن ... ع) 21 سنة، و(حسام ... ك) 21 سنة، وجميعهم مقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تم نقلهم إلى مستشفى قها التخصصي، ورفع تلفيات الحادث على جانبى الطريق لتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لقي شخص مصرعه بقرية حباطة في مركز قطور بمحافظة الغربية اليوم السبت أثناء قيامه بجمع سنابل القمح حول ماكينة الدراس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا بمصرع سعد الزناتي 52 سنة من ناحية عزبة محمد عبده التابعة لقرية خباطة بقطور أثناء قيامه بجمع سنابل القمح حول ماكينة الدراس بعد أن قامت بجذبه من ملابسه ما أدى إلى خنقه وإصابته بجرح قطعى من رقبته وأسفل الوجه ويده اليمنى وسحجات بجميع أجزاء الجسم.

تم التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.