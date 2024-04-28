أمن القاهرة يكشف حقيقة ادعاء شخصين بتعرضهما للنصب

كشف رجال الأمن بالقاهرة حقيقة واقعة إدعاء شخصين بتعرضهما لواقعة نصب من قبل شخصين وضبط مرتكبى الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من عامل مقيم بمحافظة الجيزة قرر بأنه تعرف على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفق معه على التقابل لشراء "عملات أجنبية" لرغبته فى شراء وإستيراد بعض التجهيزات الخاصة بكافية ومطعم ملك والده من الخارج.

ولدى وصوله هو وصديق له طالب مقيم بمحافظة الجيزة مُستقلين سيارة أجرة لمحل البلاغ ، حضر شخصين وإستقلا معهما السيارة وقاما بعرض مبلغ 1000 دولار ، إلا أنهما إكتشافا بأنهم مقلدين فحدثت بينهم مشادة قاما خلالها المتهمان بالتعدى عليه بالسب وتمزيق ملابسه إلا أنه نجح فى الإفلات منهما والنزول من السيارة للإستغاثة فإنطلقوا وبصحبتهما صديقه وعقب ذلك قاما بتركه بالطريق ، وبسؤال صديقه أيد ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغين وبإعادة مناقشتهما أقرا المُبلغ بأنه تحصل على عملات أجنبية مقلدة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول ، جارى ضبطه بقصد تصريفها مقابل عائد مادى فقام بالإتفاق مع صديقه على مغافلة الشخصين المشار إليهما أثناء قيامه بشراء العملات منهما وإستبدال المبلغ المقلد بالصحيح وإدعائه بأن المبلغ مقلد ورفضة إتمام عملية الشراء .

ولدى مغادرته السيارة عقب إستيلائه على المبلغ الصحيح إكتشافا الشخصين ذلك فقاما بالتحفظ على صديقه وتوجها به لمحل سكنهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وقاما بإكراهه على توقيع عدد (2) إيصال أمانه ومبايعه لهاتفه المحمول.

كما أرشد المُبلغ بمسكنه عن 32 ألف دولار "مقلدين"- 1000 دولار "صحيحة" المستولى عليها ، تم تحديد وضبط المتهمان شقيقان يحملان جنسية إحدى الدول وبحوزتهما إيصالات الأمانة - مبايعة الهاتف المحمول - 1000 دولار "المقلدين" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر تحرير 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي بالمحافظات

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط أكثر من 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطوخ

كما امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين ، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ ووقوع مصابين وتعطل في حركة الطريق الزراعى (القاهرة- الإسكندرية).

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة (وائل.. .ع) 47 سنة، و(أحمد ... م) 16 سنة، و(أحمد ... م) 23 سنة، و(محمد .ع. م) 43 سنة، و(عبدالرحمن ... ع) 21 سنة، و(حسام ... ك) 21 سنة، وجميعهم مقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تم نقلهم إلى مستشفى قها التخصصي، ورفع تلفيات الحادث على جانبى الطريق لتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لقي شخص مصرعه بقرية حباطة في مركز قطور بمحافظة الغربية اليوم السبت أثناء قيامه بجمع سنابل القمح حول ماكينة الدراس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا بمصرع سعد الزناتي 52 سنة من ناحية عزبة محمد عبده التابعة لقرية خباطة بقطور أثناء قيامه بجمع سنابل القمح حول ماكينة الدراس بعد أن قامت بجذبه من ملابسه ما أدى إلى خنقه وإصابته بجرح قطعى من رقبته وأسفل الوجه ويده اليمنى وسحجات بجميع أجزاء الجسم.

تم التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.