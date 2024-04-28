الأحد 28 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: مصر محور رئيسي لنقل البيانات والاتصالات بين الشرق والغرب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعتبر محور رئيسي لنقل البيانات والاتصالات بين الشرق والغرب، وهو بسبب الموقع الجغرافي والعديد من الإجراءات السابقة في هذا المجال، منوهًا بأنه مصر تمتلك موقعا مميزا يمكن استغلاله جيدًا في الكابلات البحرية.

كلمة الرئيس السيسي في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

وشدد "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، على أنه كان لابد كدولة تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الأمر، موضحًا أن حجم الأرقام والأموال التي تم إنفاقه من أجل هذا المركز الخاص بالبيانات والحوسبة السحابية الحكومية هي أرقام كبيرة جدًا، مشددًا على أن الكلام الآن والأموال المنفقة تقدر بمليارات الدولارات، مشيرًا إلى أن هناك الكثير لم يحس أو يشعر بهذا الأمر وصرف هذه المبالغ الضخمة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن المواطن يستفيد من تجهيز البلد للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة في كل المجالات، والبيانات هي واحدة من ضمن المجالات التي تشهد التقدم بشكل كبير، مشددًا على أن مصر الآن قادرة على استضافة بيانات، وأنه قبل هذا التطوير كانت بيانات تخرج خارج مصر، وهو نظام موجود في العالم أجمع، إلا أنه تم التفكير أن تكون بياناتنا موجودة في مصر لكي نوفر التكلفة المالية في هذا الأمر.

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