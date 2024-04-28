طارق السعيد: الزمالك قادر على تخطي دريمز

أكد طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك قادر على تخطي عقبة دريمز الغاني والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

وقال "السعيد" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "معدن لاعبي الزمالك يظهر في الأوقات الصعبة".

وأضاف: "اتمنى تواجد محمد شحاتة في التشكيلة الأساسية للزمالك أمام دريمز والاستفادة من إمكانيات اللاعب الفنية والبدنية".

واختتم: "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام مازيمبي واستحق التأهل للنهائي، ووسام أبو علي مكسب كبير للمارد الأحمر".