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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق السعيد: الزمالك قادر على تخطي دريمز

الزمالك ودريمز
الزمالك ودريمز

أكد طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك قادر على تخطي عقبة دريمز الغاني والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

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طارق السعيد: تصريحاتي ضد الأهلى كانت بالأمر وأنا في شدة الندم

وقال "السعيد" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "معدن لاعبي الزمالك يظهر في الأوقات الصعبة".

وأضاف: "اتمنى تواجد محمد شحاتة في التشكيلة الأساسية للزمالك أمام دريمز والاستفادة من إمكانيات اللاعب الفنية والبدنية".

واختتم: "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام مازيمبي واستحق التأهل للنهائي، ووسام أبو علي مكسب كبير للمارد الأحمر".

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