الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الجونة: نسير بشكل جيد رغم توقع المحللين هبوطنا

علاء عبدالعال مدرب
علاء عبدالعال مدرب الجونة

أكد علاء عبد العال مدرب الجونة  صعوبة مباراة اتحاد السكندري والتي أقيمت أمس السبت في الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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الاتحاد السكندرى يغرق فى الجونة ويضيع الثلاث نقاط

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الاتحاد السكندرى عينه على الثلاث نقاط أمام الجونة

وفاز الجونة على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في الدوري الممتاز.

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حسن مصطفى: الأهلي يحتاج لمهاجم جديد

أشار عبدالعال إلى أن المباراة كانت صعبة وأهدرنا العديد من الفرص قبل تسجيلنا الهدفين وهذا شئ يحسب للاعبين وكذلك إدارة النادي التي تدعمنا دوما.

وواصل تصريحاته: الجونة له وضعية خاصة في الدوري، نحن على سفر باستمرار والاستشفاء يكون صعب للغاية، وهذا يمكن أن يؤثر على العامل البدني، ولكن اللاعبين بدأوا يعتادوا على ذلك.

وتابع: جمعنا عدد نقاط جيد مبكرا رغم أن المحللين في بداية الموسم توقعوا أن يكون الجونة ضمن الهابطين.

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