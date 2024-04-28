تعليم نجع حمادي تنظم حفلًا لتكريم الفائزين في مسابقة مواهب مصرية

نظم قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة نجع حمادي التعليمية، حفل لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة مواهب مصرية للعام 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بالوزارة، ورعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتور وائل النجمي مدير التعليم العام بالمديرية، والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتورة مها محسن مدير إدارة الموهوبين بالمديرية، و عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

تضمن الحفل تكريم 80 طالب، و 24 مدير مدرسة، و 24 مسئول للموهوبين بالمدارس، وأقسام والتوجيهات الفنية بديوان الإدارة، التي شاركت في تقييم المسابقة، كما تضمن الحفل أيضا فقرات لتلاوة القرآن الكريم و الانشاد الديني، وأغاني التراث، ومسرحية "وصية شهيد" من تأليف رندا يمني المعلم بمدرسة نجع حمادي الصناعية الميكانيكية العسكرية، وإخراج هشام علي المعلم بمدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم، وكذلك إلقاء شعر للطفل المعجزة "ميخائيل" الصف الأول الابتدائي.

وفي سياق متصل، افتتحت منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، و مرافقوها، و عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، معرض ختام الأنشطة لرياض الأطفال للعام 2023/2024، والمقام بمدرسة المشتركة الابتدائية بنجع حمادي، بإشراف عصمت سعد توفيق موجه أول رياض الأطفال بإدارة نجع حمادي التعليمية.

كما شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا والأستاذة منال عبد الوهاب وكيل المديرية حفل تخرج الصف التاسع الدراسي و الثاني لرياض الأطفال بمدرسة النيل الدولية فرع قنا بحضور النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ والنائبان محمد الجبلاوي و مصطفى محمود عضوا مجلس النواب واسماعيل عبد المنعم مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية و محمد فاروق مدير إدارة الأنشطة بالمديرية وأعضاء مجلس أمناء مدرسة النيل وأسر الطلاب الخريجين و الدكتور ابو بكر علي مدير إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بها .

وتحدث الدكتور ابو بكر علي مدير المدرسة عن استراتيجية مدارس النيل في تقديم تعليم تنافسي عالي الجودة يقوم بإعداد خريجين مثقفين ومتمكنين تقنيًا وقادرين على تحدي المستقبل مشيرا أن المدارس تديرها مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية.

من جانبه أشاد الدكتور محمد السيد بالفقرات الفنية والرياضية المتميزة التي أبهرت الحضور ، ودلت على براعة وموهبة تلاميذ المدرسة في تقديمها بتناسق تام ، واثني أيضا على الإعداد الجيد من قبل الإدارة و المعلمين والمعلمات وانتقاء الفقرات بعناية والمزج بين التراث في فقرة التحطيب والقضايا المعاصرة كمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.