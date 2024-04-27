مواصفات وأسعار أوبل كورسا الجديدة بعد طرحها في مصر

طرحت شركة المنصور للسيارات، سيارة جديدة تنضم لعائلة أوبل في مصر، وهي كورسا في تصميمها الجديد كليا 2024، بفئة تخاطب الشباب بمواصفات رياضية.

وأكد انكوش ارورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات عن سعادته بإطلاق السيارة الجديدة، متوقعا أن يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة استقرارا ملحوظا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على أسعار صرف العملات الاجنبية، مشيرا الى ان المنصور للسيارات تحرص دائما على التطور المستمر والسعي لإطلاق أحدث السيارات التي تلبي الاحتياجات المتطورة والمستمرة للمستهلك المصري.

تقدم أوبل سيارتها كورسا الجديدة بمحرك تيربو بسعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان،بالاضافة إلى عوامل الأمان المتعارف عليها للماركة الألمانية وتشمل 6 وسائد هوائية، نظام تنبيه السائق، نظام فرامل الطوارئ، تمييز علامات الطريق، ترشيح السرعات بالطرق، نظام تنبيه الخروج عن المسار مثبت سرعة و محدد سرعة، ESP + ABS + EBD + TC + HSA، تثبيت كرسي الاطفال امامي و خلفي، مرايا داخلية تعتيم أوتوماتيك، حساسات ركن خلفية و امامية، كاميرا خلفية بانوراما 180 درجة، حساسات للإضاءة والمطر، عجلة احتياطية و أدوات التغيير، فرامل قرصية أمامية و خلفية، فرامل يد كهربائية، نظام التنبيه لضغط الاطارات، نظام التنبيه للنقاط العمياء، إمكانية الكشف السريع على حالة السيارة، وامكانية التنبيه لمواعيد الصيانة.

كورسا

ومن أهم ما يميز السيارة الجديدة كليا هو أنظمة الإضاءة التي تشمل، الكشافات ليد الخاصة المحدثة، الكشافات الأمامية مع وجود اسم "كورسا" إضاءة نهارية ليد، نظام المساعدة الأوتوماتيكي للإضاءة العالية، إضاءة خلفية ليد مصابيح شبورة خلفية، إضاءة بمساحة التخزين، إضاءة داخلية امامية و خلفية، إضاءة جانبية بالمرايات، وإضاءة جديدة للإشارات الجانبية بالمرايا، كما تم صناعة الفرش الداخلي لأوبل كورسا الجديدة من الأقمشة المتينة، والجلد الأسود والابيض، لكل من المقاعد والأبواب، مع امكانية تحريك مقعد السائق فى 6 اتجاهات يدويا، ومقاعد الركاب في 4 اتجاهات.

تتمتع السيارة الجديدة بعدد من الخصائص أيضا وتشمل فتحات العادم المزدوجة المصنوعة من الكروم، مع وجود نظام الضبط والطي الكهربائي للمرايا الجانبية، كما تتميز أوبل بالمرايات الجانبية والسقف ذات اللون الأسود بالإضافة إلى اسم كورسا الخلفي الذي يظهر باللون الأسود في منتصف السيارة، وعلامة أوبل بنفس اللون في الأمام والخلف، بالإضافة إلى الزجاج الملون الأمامي والخلفي الذي تظهر به السيارة، و اكصدام خلفي رياضي باللون الأسود اللامع مع عواكس للضوء تدعم الشكل الرياضي للسيارة.

تحتوي أوبل كورسا الجديدة على تكييف اوتوماتيكي، مع وجود فتحات هواء خلفية، وتتميز أيضا بعجلة قيادة تلسكوبية متعددة الوسائط، من الجلد الطبيعي، ونظام لتمييز الصوت والأوامر الصوتية، ودواسات للقيادة من الالومنيوم، وخاصة قفل الابواب الخلفي الخاص بالأطفال، وبلوتوث ومدخل US، وحامل أكواب أمامي، و 3 مساند رأس خلفية، وشاشة مقاس 10 بوصة تعمل باللمس، وأخرى للسائق مقاس 7 بوصة، وكلاهما تدعم برامج التشغيل Apple CarPlay وAndroid Auto، بـ 6 سماعات، و Screen Mirroring، WIFI

أسعار أوبل كورسا

تقدم السيارة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و299 الف و990 جنيها.