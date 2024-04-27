دوللي شاهين تثير الجدل بعيد ميلاد كلبها.. صور

أثارت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، جدلا واسعا بعد احتفالها بعيد ميلاد كلبها"فرج“ بصحبة بنتها نور والمخرج مؤمن يوسف والإعلامية هانيا محسن ومستشارها الإعلامي عصام ميلاد نصرالله.

وظهرت دوللي شاهين، خلال الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت ملابس باللون البمبي، وغنت لكلبها "فرج" الذي تحتفل بعيد ميلاده وأنارت له الشموع مع وحيدتها نور .

آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، أغنية دوللي ست البنات التي طرحتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي و المنصات الإلكترونية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

يقول مطلع الأغنية دوللي ست البنات:



انا اسمي دولي وحلوة كلي

ياما قالوا عني انا الجامده

بسكوته طعمه وجمالها نعمه

بسبوسه قشطه على مانجه

انا حلويات ست البنات

انا ترندات ملكة جيلي

دا في الأساطير حكوا عني كتير

تغرق تتوه في تفاصيلها

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية "حوش الدلع".

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

وأغنية"حكاية بن" وأغنية "حبيبتي يا أمي" وأغنية "الملكة QUEEN"، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

أغنية الملكة، كلمات دوللي شاهين، تأليف الموسيقي أحمد عبد العزيز، وألحان أحمد برازيلي، وإخراج الكليب مؤمن يوسف.

أغنية "الملكة QUEEN" فكرة دوللي شاهين وتحكي قصة نسائية في إطار اجتماعي.



وكان عرض مؤخراً للفنانة دوللي شاهين، مسلسل "المماليك"، بطولة رانيا يوسف، ومحمد لطفي، وفيدرا، ومحمد سليمان، ورامي وحيد، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، ورامي غيط، وعمر حسن يوسف وإخراج حازم فودة.

معلومات عن دوللي شاهين

ولدت في لبنان، ودرست الصحافة وتصميم الجرافيك والموسيقى، بدأت العمل في السينما المصرية في عام 2006 عندما تعاونت مع المخرج خالد يوسف في فيلم ويجا عام 2005.

ثم توالت أفلامها مثل الشياطين: العودة عام 2007، و نمس بوند عام 2008، و المش مهندس حسن عام 2008.

شاركت بالتمثيل في التلفزيون اللبناني للمرة الأولى من خلال مسلسل لقاء في عام 2011. وقدمت في الدراما المصرية مسلسل أدهم الشرقاوي والمسلسل الكوميدي شريف ونص.

وكانت أعلنت الفنانة دوللي شاهين، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن قرارها اعتزال الفن والتفرغ لتربية ابنتها والاهتمام بعائلتها، قائلة : "لقد قررت أن أعتزل الفن وأتفرغ لتربية ابنتي وعائلتي، لقد حاولت منذ بداياتي أن أقدم أعمالًا جيدة وعملت مع كبار الأساتذة، أصبت وأخطأت! لكني قدمت أفضل ما عُرض عليّ".

كما أعلنت أنها ستترك الفن وتتجه لخدمة الدين، قائلة : "صوتي سيخدم الرب، وسأعود للترنيم في الكنيسة وخلف مذبح الرب".

بينما ذكرت نهاية 2016 أنها أرادت الاستراحة قبل العودة إلى الغناء، وفي عام 2017 لإطلاق ألبوم "سندريلا".