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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يعبر السجون الكيني ويصعد لثمن نهائي البطولة الأفريقية لسيدات الطائرة

الفريق الأول للكرة
الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي على فريق السجون الكيني بنتيجة 3- صفر، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت في ختام منافسات دور المجموعات من البطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي من 24 أبريل إلى 4 مايو المقبل.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء تمامًا، وظهر الفريق بشكل مميز، بفضل الإرسال القوي إلى جانب الضربات الساحقة، ليحقق الفريق العلامة الكاملة في المجموعة ويتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-21، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-8، ثم حسم المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-17.

وفاز الأهلي على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3- صفر في المباراة الماضية.

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