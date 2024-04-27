مصرع شخص التهمته ماكينة درس القمح بالغربية

لقي شخص مصرعه بقرية حباطة في مركز قطور بمحافظة الغربية اليوم السبت أثناء قيامه بجمع سنابل القمح حول ماكينة الدراس، تم نقل المتوفي الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

مصرع شخص التهمته ماكينة دراس القمح بالغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا بمصرع سعد الزناتي 52 سنة من ناحية عزبة محمد عبده التابعة لقرية خباطة بقطور أثناء قيامه بجمع سنابل القمح حول ماكينة الدراس بعد أن قامت بجذبه من ملابسه ما أدى إلى خنقه وإصابته بجرح قطعى من رقبته وأسفل الوجه ويده اليمنى وسحجات بجميع أجزاء الجسم.

تم التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط أكثر من 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطوخ

كما امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين ، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ ووقوع مصابين وتعطل في حركة الطريق الزراعى (القاهرة- الإسكندرية).

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة (وائل.. .ع) 47 سنة، و(أحمد ... م) 16 سنة، و(أحمد ... م) 23 سنة، و(محمد .ع. م) 43 سنة، و(عبدالرحمن ... ع) 21 سنة، و(حسام ... ك) 21 سنة، وجميعهم مقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تم نقلهم إلى مستشفى قها التخصصي، ورفع تلفيات الحادث على جانبى الطريق لتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

