أصالة تلتقي جمهورها فى أبو ظبي بحفل ضخم الليلة

تستعد النجمة أصالة لإحياء حفل غنائي، اليوم السبت، فى مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وقدمت النجمة أصالة تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطينى، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "صندوق" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامى قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

كما طرحت أصالة نصرى أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهى من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعى، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسى" منها أغنية الأخبار الحلوة، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقى كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.

وكانت حرصت المطربة أصالة علي الاحتفال بعيد ميلاد ابنها الكبير خالد الذهبي، حيث نشرت صورة له من خلال حسابها علي موقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "أحلى ما فيك قلب متله ما صار أبيض قمر الله يحفظ لنا ياه وكل سنه وأنت حبيبي توأمي قطعة من روحي".

تغنى النجمة أصالة تتر مسلسل نعمة الافوكاتو، بطولة النجمة مى عمر، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامى.

أصالة ومي عمر

حيث تقدم صولا اغنيتين الاولى بعنوان الجوكر، من كلمات حسام طنطاوى، وألحان خالد نبيل، كما تقدم أغنية التتر بعنوان " الحظ" من كلمات محمد عبد المنعم، والحان مدين، وتوزيع اماديو.

وكانت طرحت شاهد بوستر تشويقي رسمي جماعي لأسرة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذى تقوم ببطولته النجمة مى عمر، ومقرر عرضه على شاشتها وقناة mbc مصر في شهر رمضان المقبل 2024.

أصالة ومي عمر ومحمد سامي

ومن المقرر أن تقدم مى عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" درامية اجتماعية تشويقة مثيرة، ويشارك في بطولة العمل أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهري، سامي مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر.

أبطال نعمة الأفوكاتو



مسلسل "نعمة الأفوكاتو" تأليف، محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقي وتجسد خلاله مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة سعيد أبو علب المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.