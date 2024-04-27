وزير الري يؤكد على أهمية تنسيق الرؤى المصرية العراقية خلال المنتدى العاشر للمياه

على هامش مؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه

على هامش فعاليات "مؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه" والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالسيد عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات ، مشيرا لحرصه على المشاركة فى فعاليات "مؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه" لتعزيز التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال المياه .

وأشار الدكتور سويلم لتشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية وكون كلا البلدين دولتى مصب ، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه ، ومواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين ، واستمرار الزيارات الميدانية المتبادلة لتحقيق المزيد من تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات الرى الحديث ، والمنشآت المائية ، والتأهيل بمواد صديقة للبيئة ، والاتزان الملحى بالمناطق الساحلية ، والتعامل مع الحشائش و ورد النيل بالمجارى المائية ، ومنظومة الرصد (التليمترى) ، وتعزيز التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والجانب العراقى .

وأكد على ضرورة تنسيق المواقف والرؤى المصرية العراقية خلال فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو المقبل ، بالإضافة لدعوة الجانب العراقى للمشاركة فى الجلسة الخاصة بمبادرة AWARe والتى ستعقد ضمن فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" ، كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للوزير العراقى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده فى شهر اكتوبر المقبل .

ومن جانبه .. أعرب الوزير العراقى عن ترحيبه بزيارة الدكتور سويلم ، ورغبة العراق فى تعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه وخاصة التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على غرار ما تقوم به مصر حاليا من تنفيذ مشروعات كبرى فى هذا المجال ، ورغبة بلاده فى تنفيذ مشروعات مشابهة بالعراق بالتعاون مع مصر .

يذكر انه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية للتعاون فى مجالات ( الري الحديث ، معالجة وإعادة إستخدام المياه ، القضاء على التصحر ، مقاومة الحشائش المائية ، هيدروليكا الأنهار والشواطئ ، نوعية المياه والرسوبيات ، الإصلاح المؤسسي والتشريعي ، حماية الشواطئ) ، وتم تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة من الجانبين ، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين والتي قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للعراق وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل يعكس مجالات التعاون بين البلدين .