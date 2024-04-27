طرق جديدة لعلاج آلام واضطرابات الدورة الشهرية.. ما علاقة الكافيين؟

اضطرابات الدورة الشهرية هي مشكلة شائعة تؤثر على العديد من السيدات، حيث يواجه بعضهن تأخرًا في الدورة الشهرية دون سبب واضح، مما يتسبب في آلام جسدية مزعجة وتقلبات هرمونية تؤثر على المزاج خلال هذه الفترة.

علاج اضطرابات الدورة الشهرية

تقرير نشر على موقع tuasaude يشير إلى أن هناك عدة أسباب محتملة لاضطرابات الدورة الشهرية، بما في ذلك التوتر النفسي والقلق الحاد، فضلاً عن المشكلات الهرمونية وتناول الكميات الزائدة من المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين.

ويشير التقرير إلى عدة علاجات طبيعية ومشروبات صحية يمكن أن تساعد في تنظيم الدورة الشهرية، مثل تناول مشروب الزنجبيل الدافئ الذي يعزز تدفق الدم وعملية الدورة الدموية، وكذلك تناول الفجل الذي يحفز الرحم والدورة الشهرية.

من جهة أخرى، ذكر تقرير نشر على موقع هيلث أن اضطراب الدورة الشهرية وتأخرها يمكن أن يكون ناتجًا عن عوامل مختلفة، مثل القسوة في اتباع أنظمة غذائية قاسية أو بذل مجهود بدني ونفسي شديد.

ونصح التقرير بضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي وراء تأخر الدورة الشهرية، مع تجنب تناول الأدوية دون استشارة طبية، حيث يجب أن يتم العلاج الدوائي بناءً على تقييم طبي شامل وخطة علاجية مناسبة، بالإضافة إلى الاهتمام بالحركة والنشاط البدني لتعزيز الانتظام الطبيعي للدورة الشهرية.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.