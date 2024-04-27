تجديد حبس عامل لاتهامه بالاعتداء على طفلة رضيعة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر ، تجديد حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالاعتداء على طفلة رضيعة سودانية الجنسية، وإلقاء جثتها في حديقة عامة بأحد شوارع مدينة نصر.

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من والدة طفلة سودانية ، تفيد فيه باختفاء طفلتها الرضيعة، البالغة من العمر 10 أشهر بعد تركها باب شقتها مفتوحًا وتوجهها لشراء بعض مستلزمات المنزل، لتعود وتفاجأ باختفاء الطفلة الرضيعة، وبعمل التحريات تم العثور على جثة الطفلة الرضيعة ملقاة بإحدى الحدائق العامة بالمنطقة، وبها آثار اعتداء جنسي.

عقب تقنين الإجراءات تم التوصل إلى المتهم، وتم ضبطه ، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق اخر أحالت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار مصطفي المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية ربة منزل الي محكمة الجنايات بتهمة الانجار بالبشر

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمة هي "رشا .ح" وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة أستخدمت الأطفال الاشقاء "محمد .ا"،و "سامح .ا"،و"أحمد .ا"،و الاطفال الاشقاء "ياسين .ي"،و "ياسمين .ي" في عمل غير مشروع بأن قامت بارغامهم علي التسول واستجداء المارة حال كونها والدة المجني عليهما الرابع والخامس وكذلك مونها متولية رعاية المجني عليهم من الاول للثالث

واضافت التحقيقات أن المتهمة أحدثت عمدا اصابة كلا من "محمد .ا"،و"أحمد .ا" والتي تخلف عنها الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أخراهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة

وأشارت التحقيقات أن المتهمة وجدت متسولة بالطريق العام حال كونها صحيحة البنية وتجاوزت الثامنة عشر عاما بالاضافة انها استخدمت حدصا يقل عن ثمانية عشر عاما في اعمال التسول

الشاهد الأول نقيب شرطة بالادارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر شهد أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة من قيام المتهمة بالانتقال والاقامة باحدي شوارع البساتين واجبار الاطفال علي استجداء المارة والتسول وارغام الاطفال علي توريد مبالغ مالية ثابتة يوميا والا تقوم بالتعدي عليهم بالضرب

الشاهد الثاني ملازم اول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة البساتين شهد أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهمة مفترشة الجزيرة الوسطي وتقوم بالتعدي علي طفلين وأبدي المارة استيائهم وعقب فحص الواقعة تبين قيام المتهمة باستخدام الاطفال في اعمال التسول وحال ذلك أبصر طفلين يقوموا بعبور الطريق وتبين انهما أطفال المتهمة