طلاب فنون جميلة بالإسكندرية يحولون المخلفات الي جداريات فنية

على حائط إستاد الجامعة

شارك طلاب كلية الفنون الجميلة فى تنفيذ جدارية الرياضة على حائط إستاد جامعة الإسكندرية، فى إطار دور جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة نيفين غريب القائم بعمل عميد الكلية، أن المشروع شارك فيه 16 طالبا من طلاب قسم التصوير الجدارى بالكلية كمشروع تخرج وذلك تحت إشراف الدكتورة منى رجب، والدكتورة دنيا مدحت أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأوضحت أن المشروع يهدف إلى إعادة تدوير المواد المهملة فى الطبيعة وتحويلها لأعمال جمالية ميدانية وذلك لتحقيق مبدأ الاستدامة والإستفادة من المواد المتاحة فى الطبيعة.

وأضافت أنه تم استخدام الفسيفساء فى تنفيذ المشروع بالكامل، ولفتت أن طلاب الفرقة الثانية قسم الديكور بالكلية نفذوا أفكار أخرى لتحويل مخلفات بيئية من الأخشاب والخردة إلى مجسمات إبداعية بهدف استخدامها كمجسمات تجميلية للميادين فى الإسكندرية لعودة المدينة الساحلية إلى رونقها بأيدى أبنائها من الفنانين الصغار.

و في سياق مختلف، ناقش الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد الاستعدادات لأعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني مؤكداً على السادة وكلاء الكليات ضرورة إعلان جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية للكليات على أن تراعى مواقيت الأعياد والمناسبات المختلفة، وشدد على إلتزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات بالحضور، ومتابعة إلتزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

كما أكد على ضرورة الانتظام الكامل بأعمال الكنترولات لإنجاز أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب في أقرب وقت ممكن، وضرورة توفير المناخ الملائم، وكل الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

وقدم الدكتور على عبد المحسن التهنئة للدكتورة ماجدة محمد عبد الفتاح مدبولى الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات وعلوم البيانات بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بتعيين سيادتها قائما بعمل وكيل كلية الحاسبات وعلوم البيانات لشئون التعليم والطلاب متمنياً لسيادتها التوفيق و السداد.

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