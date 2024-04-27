مدير تموين بالقاهرة: توريد 1455 طن قمح بنطاق العاصمة منذ بداية موسم حصاد القمح

تابع ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين، ومدير تموين بالقاهرة، أعمال اللجان الخمس المقامة بالاماكن المخصصة لتخزين القمح على مستوي محافظة القاهرة وما تم في توريد الأقماح لاستقبال موسم حصاد القمح، مشيرا الي أن اجمالي ما تم توريده لصومعة المطرية بلغ 308 طن، واجمالي ماتم توريده لبنكر عزبة الوالدة وصل 590 طن كما بلغ اجمالي القمح الذي تم توريده إلى صومعة التبين منذ بداية موسم الحصاد حتي الان اجمالي 558 طن ليصل اجمالي ماتم توريده علي مستوي محافظة القاهره بالكامل 1455 طن .

متابعة يومية مباشرة على عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على الموردين



وأضاف مدير تموين بالقاهرة، أنه بصدد متابعة يومية مباشرة على عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على الموردين

لافتا ان الاعمال تجرى علي قدم وساق بجهود اعضاء اللجان المشرفة علي التوريد ورجال مديرية التموين بالقاهرة ومتابعة من الدكتور سيد محمد السيد رئيس قسم الصيانة بمديرية تموين القاهرة.

وأكد مدير تموين بالقاهرة، علي جاهزية الصوامع والشون والهناجر بشكل دائم ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، مشيرا إلى أن المسوؤولين عن عمل الفحص اللازم للقمح المورد وقياس درجة النقاوة والرطوبة، واستلام القمح بالصومعة او الهنكر وذلك بعد تجهيز مكان التخزين بشكل جيد وتطهيره.

وشدد مدير تموين بالقاهرة، على مسؤولي اللجان بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل الاعضاءالمنوطين بذلك وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومى بالكميات التى يتم توريدها، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم، كما سهلت الإجراءات عليهم من حيث تحديد سعر عادل للأردب، وأشاد بالإقبال الكبير في خلال الاسبوع الاول للموسم وجميع الاجراءات تجري بسهولة كبيرة.



وياتي هذا في ضوء توجيهات الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء خالد عبدالعل محافظ القاهرة بمتابعة الاعمال الجارية بشان توريد القمح إلي الصوامع والهناجر والبناكر المخصصة لتخزين القمح في موسم توريد القمح.