فيديو للقسام بعنوان.. الضغط العسكري حرم الأسرى الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم

نشرت كتائب القسام فيديو جديد للاسرى الإسرائيليين، وعلقت: الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم .

ويظهر في الفيديو يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهم يتحدثون عن الضغط العسكري الذي سيؤدي لتحرير الأسرى، ثم يظهر احد الأسرى وهو غاضب من حديث حكومته، وأسير أخر يتحدث عن الأوضاع السيئة الناتجة عن القصف العنيف.

وقالت كتائب القسام في الفيديو موجهة الحديث لأهالي الأسرى: أن الضغط العسكري فشل في تحرير ابنائكم الأسرى، قتل العشرات منهم وحرم الباقية من الاحتفال في عيد الفصح مع أعزائهم.

ويظهر الأسير كيث سيجال، وعومري ميران، وهم يوجهون رسائل إلى عائلاتهم، وصعوبة تواجدهم معهم في عيد الفصح هذا العام بسبب حكومتهم.