الفنانة منال سلامة: قبلت دور عفاف في "صيد العقارب".. رمضان كان واحشني

كشفت الفنانة منال سلامة، عن نشأتها الفنية، موضحة أنها نشأت في أسرة فنية صقلت موهبتها وبداياتها كانت على خشبة المسرح، مشددة على أنوأول أعمالها الدرامية عام 1990، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل "شارع المواردي"، مشيرًا إلى أن أبرز أدوراها "نوفا" بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

تعليق هام من الفنانة منال سلامة

وشددت "سلامة"، خلال مداخلة مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه ذكي، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنها غابت الفترة الماضية عن العديد من الأعمال والمسلسلات، ورغم غيابها لسنوات إلا أنها الموسم الرمضاني 2024 شهد عودة قوية لها بمسلسل "صيد العقارب"، موضحة أن عودتها بحضور قوي وشخصية جديدة عليها في مسلسل صيد العقارب.

وتابعت: "شغل رمضان كان وحشني عشان كده قبلت دور عفاف في مسلسل "صيد العقارب".. حبي لفنانة غادة عبد الرازق شجعني على المشاركة في العمل"، مؤكدة أن بيتها وأولادها رقم واحد في حياتها والسبب في ذلك تجارب النجمات السابقات واللاتي أخبروهن بندمهن بعد مضي العمر والمعاناة من شبح الوحدة.

نصائح النجمات للفنانة منال سلامة

وتابع الفنانة منال سلامة، :"نجمات الجيل القديم نصحوني بالبيت والأسرة واستفدت من تجربتهم.. دراسة أبنائي في الخارج كانت دافع أكبر للبعد عن الدخول في أي عمل سيستغرق كل وقتها"، منوهة بأن الحاجه إلى التواجد والانتشار في البداية الفنية يتم اللجوء لقبول العديد من الأعمال، وهو ما يختلف عن مرحلة الاستقرار والتي اختار أدواري بعناية خلالها.

حرص المخرج أحمد حسن، على كشف كواليس عمله مع الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل «صيد العقارب»، الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال حسن خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلًا: "مسؤولية عمل صيد العقارب كانت كبيرة جدًا ولكن ربنا وفقنا في النهاية واخرجنا العمل في شكله المبهر ولولا دعم د باهر دويدار والفنانة غادة عبدالرازق مكنتش هحقق النجاح ده وكلاهما كان في ظهري طول الوقت ساعدوني في كل التفاصيل مافيش حاجة تأخروا عني فيها".