حصاد الهجرة في أسبوع.. ترتيبات لمؤتمر المصريين بالخارج وإنجازات للمركز المصري الألماني

شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، على مدار أسبوع كامل وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة كما يلي:

1- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جميع المصريين في الخارج والداخل بمناسبة الذكرى الـ42 لذكرى تحرير سيناء، وقالت: "أوجه التحية والتقدير لأرواح الشهداء الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل أن تحيا سيناء هذه القطعة الغالية من أرض الوطن، في عزة وكرامة وسلام، وأن تمضي قدما نحو التنمية والعمران بعد القضاء على الإرهاب.. كل عام ومصر أقوى والمصريون في أمن وأمان".

2- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعًا تحضيريًا مع قيادات الوزارة لمناقشة أبرز الترتيبات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج" والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل. وأعلنت الوزيرة إطلاق رابط إلكتروني للتسجيل من أجل حضور المؤتمر، على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل. واختتم الاجتماع بتوزيع التكليفات الخاصة بمختلف أشكال التنظيم من الناحية الإجرائية والموضوعية لمجموعة العمل، وبوضع خارطة طريق زمنية دقيقة تضمن قوة المحتوى المقدم في المؤتمر والتفاعل المطلوب.

استفسارات المصريين بالخارج في مبادرة السيارات

3- استجابة لاستفسارات المصريين بالخارج، حول مبادرة السيارات، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن المبادرة تنتهي بنهاية يوم 28 أبريل 2024، حيث إن فتح المبادرة هذه المرة كان بناء على استجابة الدولة إلى رغبات وطلبات المصريين بالخارج التي نقلتها الوزيرة إلى القيادة السياسية وتم الموافقة عليها، وذلك للذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تم تفعيلها بموجب القانون رقم 174 لسنة 2023، بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي تمت الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وتأكيدها على أهمية تسجيل رقم وبيانات الحساب البنكي في مصر المُراد رد قيمة الوديعة عليه بعد انتهاء مدة الـ 5 سنوات.

4 - عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعًا تشاوريًا عبر "الفيديوكونفرانس" لمجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمتابعة مستجدات إنشاء الشركة. وأكدت الوزيرة أنها لن تتأخر عن المضي قدما في دعم أي جهود للسادة مؤسسي الشركة الاستثمارية من أجل أن يخرج هذا المشروع للنور بشكل مشرف يليق بمصر، فيما شدد رجال الأعمال مؤسسو الشركة على أنه جار تجهيز الملف الرسمي الشركة والانتهاء من كافة الإجراءات استعدادًا للبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع.

5- استعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تقريرا بشأن منجزات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وما تم تحقيقه على أرض الواقع منذ انطلاقه في عام 2020، وذلك خلال اجتماعها مع فريقي المركز والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. وأوضحت الوزيرة أن المركز يمثل أحد أذرع الوزارة التي تعمل على خلق البدائل الآمنة في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي الختام، أكدت الوزيرة حرصها على توفير كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، مشيرة إلى أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج له، وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة النظامية ومجابهة الهجرة غير الشرعية.

6- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومسئول ملف الأمريكتين بالمجلس المصري للشئون الخارجية، ومستشار البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك"، وذلك لبحث عدد من الملفات المشتركة لخدمة المصريين بالخارج. وأكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لخدمة المصريين والأفارقة على حد سواء، مشيرة إلى أن تحقيق تنمية فاعلة من شأنه أن يضمن مستقبل أكثر ازدهارا ورخاء للأجيال المقبلة وخصوصا بالنسبة لقارة ٦٠٪ من مواطنيها من الشباب.

7- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في الحلقة النقاشية حول كتاب "خلف خطوط الذاكرة.. سيرة ذاتية لجيل الآمال المؤجلة"، للأديب د. خالد منتصر، بدعوة من السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، وذلك في مقر المكتبة، مهنأة د. خالد منتصر على كتابه، قائلة إنه كان نافذة على مشهد من الذاكرة، لما عايشتَه من نشأة الجماعات المتطرفة في مصر ومحاولتها السيطرة على أواصر الدولة المدنية الحديثة.

8- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الشاب المصري "تيتو قدري" بعد أن نجح في الفوز بالميدالية الذهبية عن بطولة السويد في كمال الأجسام NPC Sweden 2024 (فئة ١٠٢ ك)، وقالت إن اللاعب المصري من الصعيد مقيم في السويد وقد كافح من أجل تحقيق حلمه في لعبة كمال الأجسام، مشيدة بالشباب المصري في كل بقاع العالم.

9- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، حيث كشفت الوزيرة تفاصيل مهمة تتعلق بمبادرة السيارات وآخر مستجدات شركة المصريين بالخارج.

10- أدلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بتصريحات خاصة لجريدة الجمهورية، وأبرز ما تحدثت عنه سيادتها في تلك التصريحات هو العزم على إطلاق صندق طوارئ للمصريين بالخارج لحمايتهم من أي تعثر، وكذلك إطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا يتضمن الخدمات والمحفزات المقدمة لهم.

11- أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في حوار خاص مع فريق إعلام منتدى الخمسين مرأة الأكثر تميزا في مصر، عن بالغ سعادتها بحضورها المنتدى وأنها شعرت بالانبهار لمدى التطور الذي يطرأ عليه كل عام بما يعكس قربه المتزايد من عظيمات مصر.

12- تواصل وزارة الهجرة حملتها الترويجية على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتي تنتهي في 28 أبريل 2024، وذلك لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الذين لم يستطيعوا الاستفادة من المبادرة في مراحلها السابقة، حيث يستطيع أي مصري مقيم بالخارج (أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج) يستجلب سيارة إلى مصر بعد إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة، وبخفض القيمة الجمركية 70%، أي سداد 30% من قيمة الجمارك في شكل وديعة بالعملة الأجنبية.

13- نشرت وزارة الهجرة مقطع فيديو قصير أعدته قناة "العربية – مصر"، يوضح أهم تفاصيل مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لأبنائنا بالخارج، والتي من المقرر أن تبدأ 1 مايو المقبل ولمدة شهرين.

14- احتفلت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التابعة لوزارة الهجرة، بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء الغالية، وقالت في المنشور: "كل سنة واحنا المصريين كلنا بخير وسلام وأمن وأمان.. المناسبة دي بتفكرنا قد إيه أرضنا غالية وإن أبطالنا في القوات المسلحة بيصونوا أمنها ليل ونهار..اتكلم عربي واعرف تاريخك وجذورك المصرية".