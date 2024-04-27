النفط يسجل مكاسب أسبوعية وسط مخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية خلال تعاملات جلسة، أمس الجمعة، وسط التوترات الدائرة في الشرق الأوسط، إلا أن ارتفاع الدولار وبيانات التضخم التي صدرت في الولايات المتحدة حدا من المكاسب.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 49 سنتا أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها عند 0.55% عند التسوية ليصل إلى مستوى سعر 89.50 دولار للبرميل، فيما سجلت مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 2.55% بعد أسبوعين من الخسائر المتتالية.

وصعدت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 28 سنتا أو بما يعادل نسبته نحو 0.34% ليصل إلى مستوى سعر 83.85 دولار للبرميل، فيما ارتفع بنسبة 2% على أساس أسبوعي.

وساهمت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في دعم الأسعار وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط، بحسب موقع الأسواق العربية.

روسيا تبحث سبل التصدي لأي عقوبات أوروبية تستهدف الغاز المسال

الغاز الطبيعي المسال الروسي

قال الكرملين خلال، اليوم السبت، إن روسيا ستبحث عن سبل للتغلب على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهي عقوبات تصفها موسكو بأنها غير قانونية وتحذر من تأثيرها على قطاع الطاقة في أوروبا.

وذكرت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس أن من المتوقع أن تقترح حزمة العقوبات التالية المزمعة من المفوضية الأوروبية فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي للمرة الأولى، منها حظر عمليات إعادة الشحن في الاتحاد الأوروبي واتخاذ إجراءات بحق ثلاثة مشاريع روسية للغاز الطبيعي المسال.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "المحاولات مستمرة لإخراج روسيا من أسواق الطاقة والتحول إلى أسواق أكثر تكلفة".

وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن أي قيود جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي ستصب في مصلحة الولايات المتحدة وستعني أن يتكلف قطاع الطاقة في أوروبا المزيد في سبيل الحصول على الغاز.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "قطعا في هذه الحالة سنبحث عن سبل للتغلب على هذه العقبات غير القانونية والمنافسة غير العادلة والإجراءات غير القانونية".