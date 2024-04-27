حملة مكبرة لإزالة المخلفات بشوارع مدينة دشنا بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم السبت، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، ونائب المدينة قاسم عبد الراضى، حملة مكبرة لإزالة المخلفات و أكوام القمامة من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع إنتشار الأوبئة والأمراض.

أستهدفت حملة اليوم طريق مصر اسوان و طريق طراد النيل وطريق إمتداد السكة الحديد،ونجع ابوالحمد، بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة، بنطاق المدينة.

وأشار الخبير على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الفترتين، مشدداً على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجهة الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.

من ناحية أخرى اهابت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، بالسادة المواطنين بضرورة توخي الحيطة و الحذر نظرا لتعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بدءا من أمس الجمعة حتي الاحد المقبل.

واصدرت رئاسة الوحدة تعليماتها لجميع رؤساء الوحدات القروية ومديري الادارات الخدمية والمرافق الحيوية برفع درجة الاستعداد القصوي واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك تحسباً لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها أو سقوط أمطار علي منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر .

كما وجه رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني رؤساء الوحدات المحلية والادارات المعنية بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع اى طوارئ محتملة طبقا للخطط الموضوعة لمجابهتا، مؤكداً أن غرفة الأزمات والكوارث بالوحدة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الفرعية بالادارات والاجهزة المعنية لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية، موصيا السادة المواطنين بضرورة الابلاغ عن اي آثار سلبية تسببها العاصفة.

وأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع التداعيات، وغلق الطرق السريعة على الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى بنطاق المحافظة، وطريقى قنا سفاجا وقنا الاقصر الزراعى، لحين انتهاء العاصفة الترابية المثيرة للرمال والأتربة والأمطار، وذلك علي خلفيه عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي بدءت من اليوم وحتى انتهاء فترة تحذير هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ قنا، سرعة مراجعة خطة الطوارئ، و التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وعمل دوريات لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

كما كلف محافظ قنا، إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتا واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية بسبب انعدام الرؤية الأفقية الناجمة عن العاصفة الترابية والأمطار ، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق لمواجهة أية تداعيات واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، واتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، للحد من الحوادث المرورية.