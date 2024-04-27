محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الأسر المنتجة لمنتجات المشغولات اليدوية

افتتح اليوم اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية معرض الأسر المنتجة الذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة السيد اللواء هشام لطفي مدير عام الهيئة بالتعاون مع إدارة الحفاظ على التراث برئاسة الاستاذة شيرين مصطفى و مديرية الزراعة بالإسكندية برئاسة الدكتور ابراهيم قاسم وذلك بحديقة الشلالات القبلية.



وبمشاركة كل من شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وحي وسط ،و الإدارة العامة للحدائق المركزية، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وجامعة فاروق، وفرع ثقافة الإسكندرية، ومنطقة آثار الإسكندرية.

المنتجات اليدوية والتراثية..

ضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية، والمنتجات الغذائية، ونباتات الزينة، بمشاركة ٥٠ عارضة من الأسر المنتجة المدربات بمديرية الزراعة وذلك بهدف دعمهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وتعزيز التراث الثقافي للمحافظة ومن بين هذة المنتجات "مشغولات يدوية وتراثية كروشية تريكو- منتجات جلود- إكسسوارات- ملابس- منتجات غذائية".

إحياء المنتجات التراثية..

و خلال محافظ الإسكندرية للمعرض اكد سيادته ان الهدف هو إحياء المنتجات التراثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للسيدات المعيلات، حيث يتم توافر أماكن لهم بالمجان لعرض منتجاتهم أمام الجمهور.

كما وجه الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، داعيًا المواطنين إلى زيارته والاطلاع على المنتجات المعروضة وشرائها.

جاء ذلك بحضور المهندسة چيهان مسعود - السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عربي ابو زيد - وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة ايمان شرف-مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، والنائبة منى عمر -عضو مجلس النواب، والمهندسة زينب السيد - رئيس حي وسط، ومحمد الحلواني- مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية و ياسر شعبان- مدير قطاعات وسط لشركة نهضة مصر، والدكتور عبدالله طايل والاستاذ جمال منصور - شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور محمود عودة - مدير عام الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندسة سكينة البابلي عضو المجلس القومي للمرأة، الدكتور إسلام سليم-مدير عام الآثار الغارقة، والدكتور تامر ذكي-مفتش آثار بقطاع وسط الإسلامي، والدكتورة أمل ابو الدهب - كلية السياحة والفنادق بجامعة فاروس، والدكتورة لمياء الشافعي- مسؤول مجموعه أبناؤنا في عيوننا الكشفية والإرشادية و احمد فتحي و سحر حامد - مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ومنسقا للمعرض وعزة عبد الفتاح - مديرالعلاقات العامة بستاد الإسكندرية ومنسقا" للمعرض والسادة ممثلي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

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