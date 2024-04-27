الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع التضخم في أمريكا خلال مارس تماشيا مع التوقعات

التضخم في الولايات
التضخم في الولايات المتحدة

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس  على نحو طفيف لكن ذلك لن يغير على الأرجح من توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر .

 

التضخم في الولايات المتحدة

 

وذكر مكتب التحليلات الاقتصادية بوزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة أن مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع 0.3% الشهر الماضي. ولم يطرأ تعديل على بيانات شهر فبراير لتظهر ارتفاع المؤشر 0.3% كما ورد سابقا.

 

وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم بما يصل نسبته نحو 2.7% حتى مارس بعد ارتفاعه بنحو 2.5% حتى فبراير.

 

وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا ارتفاع مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي 0.3% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي.

 

والمؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى 2%.

 

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

 

وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% منذ يوليو.

 

ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022، بحسب الاسواق العربية .

 

 

 

 

أسهم التكنولوجيا تقود ارتفاعات الأسهم الأمريكية

 

الأسهم الأمريكية 

 

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في جلسة، الجمعة، مدعومة بصعود أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة بعد نتائج فصلية قوية من شركتي التكنولوجيا "ألفابت" و"مايكروسوفت"، بالإضافة إلى صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.

 

وعبر المستثمرون عن ارتياحهم بأول توزيعات أرباح على الإطلاق لشركة ألفابت، فضلاً عن إطلاقها برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار إلى جانب نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع.

 

وارتفعت أسهم "مايكروسوفت" فى أسواق الأسهم الأمريكية بعد أن تجاوزت إيراداتها وأرباحها الفصلية توقعات وول ستريت مدفوعة بالمكاسب الناتجة عن اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها السحابية.

 

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500  فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 50.27 نقطة أو 1.00% ليغلق عند 5098.69 نقطة، فيما زاد بنسبة 2.67% على مدار الأسبوع.

 

وصعد المؤشر ناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية 311.00 نقطة أو 2% إلى 15927 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 4.23%.

 

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية 151.37 نقطة أو 0.40% إلى 38237.17 نقطة، وزاد المؤشر بنسبة 0.67% خلال الأسبوع.

 

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