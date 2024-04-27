طلاب النقل الابتدائية والإعدادية الأزهرى ينهون امتحانات أخر العام

تابع فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، يرافقه عبدالحميد حسن، مدير إدارة أمن المنطقة، لجان إدارة الإسماعيليّة التعليمية، حيث تفقد مجمع معاهد فتيات عمر بن العزيز النموذجي الذي يضم (معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز الابتدائي النموذجي، ومعهد فتيات عمر بن العزيز الإعدادي الثانوي النموذجي)، مشيدًا بحُسن وانتظام امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، وعدم وجود شكاوى من أسئلة الامتحانات؛ مؤكدًا أن أعمال الامتحانات تمت على أكمل وجه والتزمت بكافة الضوابط والمعايير والجوانب الإدارية والقانونية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع هدوء وانضباط اللجان وسيرها على الوجه الأمثل دون تجاوزات.

أمتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية..

وأضاف رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، أنه من خلال تقارير المتابعة الدورية للجان الامتحانات، فإن الأسئلة الموضوعة قد جاءت بمتناول الطالب المتوسط، و رُوعي فيها عدم خروجها عن المنهج المقرر .

واكد على استعداد المنطقة والإدارات التعليمية لماراثون امتحانات نهاية العام للنقل الثانوي، وذلك بوصول نماذج أسئلة النقل الثانوي لمراكز التوزيع بالإدارات التعليمية عبر حراسةٍ أمنية مشددة.

وقد أدى طلاب النقل الإعدادي بصفيه الأول والثاني امتحانات اليوم الختامي بمادتي " الانجليزي، التربية الفنية "؛ في حين أدى تلاميذ نقل المرحلة الابتدائية امتحانات اليوم الختامي بمادتي" العلوم، المهارات المهنية ".