إزالة 17 حالة تعدى على أملاك الدولة بدمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء الأسبوع الثانى من المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب.

لافتة الى أن هناك تنسيق تام بين كافة الجهات لتذليل اى معوقات وتحقيق المستهدف من الموجة، كما أسفرت الحملات عن تنفيذ قرار إزالة لحالة تابعة لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بمساحة ١٧ فدان و ٢١ قيراط و ١٨ سهم، مشيرة إلى وصول اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة ٢٩ حالة بمساحة ٢٣٢٦ متر مربع وتنفيذ ١٦٣ قرار إزالة باجمالى مساحة ١٦٢٠ متر طولى و ١٧ فدان و٢١ قيراط و٧ سهم بفارسكور.

وأكدت عوض أنها تابعت، أعمال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة، حيث تم تنفيذ حملة اخري أدت الي تنفيذ ١٤ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ١٧١٤ م٢ بمركز فارسكور تابعين لولاية حماية النيل .

و أوضحت عوض أنه قد بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الثالثة ٢٦٢ حالة بمناطق مختلفة وذلك بمساحة إجمالية ٢٠١٥٢ م٢، وأن تنفيذ 7 حالات إزالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة 1200 متر بمدينة كفر البطيخ ، وإزالتها في المهد والتعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، وتنوعت الحالات بين أسوار بالطوب الأحمر ومونة الطين والطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وتمت الإزالة بتأمين قوة أمنية من مركز شرطة كفر البطيخ، وتمت الإزالة بمعدات المركز،كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الإزالة رئيس المدينة ومدير وموظفى المتابعة، ومشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية بالمركز ومشرفي الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي.

وفى نفس السياق قاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا حملة مكبرة لتنفيذ أعمال إزالة حالة تعدى على أرض زراعية أملاك دولة على مساحة 5 فدان، وتمت الإزالة بقيادة رئيس المركز ورؤساء القرى ومسئول الأملاك وبمعدات مركز ومدينة الزرقا وبقوة تأمين من مديرية أمن دمياط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف وأكدت عوض أن المحافظة تتعامل وبكل حسم مع كافة صور التعديات للحفاظ على أملاك الدولة وحقوق الشعب وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفورى لأى حالة تعدى فى المهد والتعامل معها فورًا.

وفي ذات السياق تم ضبط مخزن تابع لمطعم فول وفلافل بسيف الدين بمركز الزرقا يتم استخدامه لتحضير الطعام الخاص بالمطعم حيث تم تحرير محاضر حياله لادارته بدون ترخيص ومخالفته الاشتراطات الصحية، حيث أنه يشكل خطر داهم على الصحة العامة، كما تم مخاطبة الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاصدار قرار الغلق الادارى تجاه المخزن .

40A6C95A-FD54-45AF-AEA2-572181B63E51

6A183FBF-EB9E-47DB-95A4-2AD4A80BD9A3

EE7495AB-3DDA-4C90-912B-EA68DD04A842

0D67C988-A045-4071-9D51-5BCE646153B0

B1534258-4DAC-483B-94C3-6CC007B65D4C

DBEC6860-2A5F-4B0A-BE80-0378A99443E0

0E29DB1C-50A7-4467-BEFE-5E1196A8356C