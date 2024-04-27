أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تحدي صعب أمام العرب والعالم

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن مؤتمر العمل العربي الذي بدأ أعماله اليوم "السبت"في بغداد أمامه تحديات تكنولوجية عديدة مشيرا إلى أن ظاهرة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تشكل تحديا صعبا أمام العرب والعالم أجمع ،معربا عن أمله في الاستفادة منهما لخدمة الإنسانية .

وقال أبو الغيط في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي يتحدثون قبل نهاية العام المقبل عن أن الذكاء الاصطناعي سيفوق الإنسان في قدرته على الذكاء والابتكار،لذلك هناك تحدٍ للإنسانية في عالم العلوم والابتكار،وفي عالم التقدم الطبيعي والاختراعات الحديثة،وهذا تحدٍ سينعكس على العمالة"،مشيرا إلى أن مؤتمر العمل العربي أو منظمة العمل الدولية سوف يكون أمامهما مهمة صعبة وحيوية للإنسانية في التعامل مع هذا الوضع.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي قد افتتح، في وقت سابق اليوم،أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الخمسين في العاصمة "بغداد" خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 4 مايو المقبل.

الرئيس الفلسطيني يعرب عن تقديره لمواقف إسبانيا المبدئية ودعمها للقضية الفلسطينية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، عن تقديره وامتنانه لإسبانيا، على مواقفها المبدئية والثابتة تجاه قضية الشعب الفلسطيني طيلة عقود نضاله المشروع.

وثمن في رسالة بعثها لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دعم إسبانيا لتحقيق السلام العادل والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ودعوتها المتكررة لوقف إطلاق نار فوري، ومساهمتها في التخفيف من الوضع الكارثي الذي يعانيه الفلسطينيون، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، دون قيود، والجهود القيمة والمهمة، للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وتنفيذ حل الدولتين.

وأكد أبو مازن، لرئيس الوزراء الإسباني "أننا وشعبنا الفلسطيني، على ثقة تامة، بأنكم بحكمتكم وخبرتكم، وبنهج إسبانيا في تحقيق العدل واحترام الإنسان وحقوقه، ستتخذون القرار المناسب، وبما ينسجم مع مصلحة بلدكم الصديق، التي نعتز بقيمها ومبادئها وسعيها لتحقيق السلام والاستقرار الدولي".

وفي سياق متصل أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن انخراط الدول العربية في منظومة الذكاء الاصطناعي، لم يعد ترفاً أو رفاهية، وإنما أصبح أمراً حتمياً للحاق بالركب العالمي في هذا المجال، والاستفادة مما تتيحه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مزايا ومنافع في الكثير من مجالات الحياة اليومية.