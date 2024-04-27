محافظ القاهرة: تكثيف الحملات اليومية للقضاء على كل المظاهر السلبية

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المتابعة الدورية لما يتم من أعمال تطوير فى العاصمة والحفاظ عليها، ومنع التعديات أو وجود إشغالات حولها حرصًا على الوجه الحضارى للعاصمة، وما يتم فيها من انجازات، مع تكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين.

حملة مكبرة على أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة لرفع الاشغالات

وفى هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية للمنطقة الشرقية بقيادة د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية حملة مكبرة على أحياء المرج، والنزهة، وعين شمس تم خلالها رفع كافة الاشغالات، وإعادة الانضباط للشوارع، كما تم منع تواجد الباعة الجائلين بميدان الألف مسكن.

وأكد محافظ القاهرة وجود رقابة مستمرة لمنطقة ميدان الألف مسكن للحفاظ على ما تم فيه من إعادة تخطيط وتنظيم بعد نقل الموقف القديم وعمل متنزه للمواطنين مكانه.

وأضاف محافظ القاهرة أن الموقف النموذجى الجديد لسيارات الميكروباص بالألف مسكن خلص المنطقة من الازدحام والتكدس مما سهل المرور، وحركة المواطنين القاطنين بالمنطقة، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال المتابعة الدورية للحفاظ على المكان ومنع تواجد أى إشغالات فيه.

يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة،واصلت تكثيف الحملات اليومية لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة .

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة ، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لازالة الاشغالات بأحياء الوايلى( شارعى النزهة والعباسية)، وعابدين، والأزبكية، وشرق مدينة نصر، والمطرية، والسلام أول، والتبين، والموسكى، والسلام ثان، وغرب مدينة نصر، وباب الشعرية وشوارع اسماعيل الفنجرى والانتاج بحى عين شمس، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والاكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، كما تم تحرير ١٠٢ محضر إشغال طريق ، و٣٥ محضر باعةجائلين ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأكد محافظ القاهرة على استمرار المتابعة اليومية لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين