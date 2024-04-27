قتل زوجته.. جنايات سوهاج تعاقب عامل بالسجن المشدد 15 سنة

أصدرت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، البوم السبت، حكمها بمعاقبة المتهم " م . م" عامل، يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل زوجته المجني عليها "ي . ع"، ربة منزل، بركلها بقدميه وخنقها بسبب مشادة كلامية بينهما لقيامها بمعايرته بعدم الإنجاب وعجزه الجنسي.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بلاغا يفيد مصرع المجني عليها تعدى عليها زوجها بالضرب ركلا بالاقدام وخنقها وفر هاربا .

وحرى نقلها إلى مستشفى أخميم المركزي جثة هامدة ومن خلال التحريات تبين أن زوجها وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين حيث كانت المجني عليها تعايره بعدم مقدرته على الإنجاب والعجز الجنسى وفى يوم الحادث وقعت بينهما مشادة كلامية قام خلالها المتهم بالتعدي عليها بالضرب ركلا بالأقدام ثم قام بخنقها بيديه حتى فارقت الحياه وفر هاربا .

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .

وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة لقسم أول سوهاج بدفن جثة طفلة في السادسة عشرة من عمرها تقيم بدائرة قسم أول سوهاج لقيت مصرعها أثناء تلقيها الإسعافات الأولية بمستشفى سوهاج الجامعي إثر إصابتها بكسر ونزيف بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم عقب سقوطها من أعلى سطح الطابق الثالث بمنزلهم على الدور الأول علوي بالمنزل المجاور حال قيامها بنشر الغسيل

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بمصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها أثناء نشر الغسيل .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الواقعة وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث القسم وصول الطفلة "داليا . ض . ا . ز" 16 سنة طالبة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد مصابة بكسر ونزيف بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات الأولية لها .

وبسؤال والدها "ضاحي . ا . ز" 52 سنة كهربائي يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد نجلته المذكورة أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث لنشر الملابس إختل توازنها وسقطت على المنزل المجاور بالطابق الأول علوي مما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .