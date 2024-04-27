استجابة لشكاوى المواطنين.. حي البساتين يشن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات 

شنت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين التابع لمحافظة القاهرة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان فونتانا بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتم تحرير عدد ٥ محاضر ، و١٨ حالة إزالة إدارية، وتم رفع كافة صور الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك في استجابة لشكاوى المواطنين من وجود اشغالات تعيق الحركة بميدان فونتانا بالبساتين .



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى، وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

الحملات التى تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات مستمرة لإعادة الوجه الحضارى للقاهرة



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات التى تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات مستمرة لإعادة الوجه الحضارى للقاهرة .

يذكر ان أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة وكافة الخدمات لسكان المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها .

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على نشر عدد كبير من منافذ بيع السلع فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار .

افتتاح منفذ لبيع السلع الأساسية بمدينة السلام أول لخدمة سكان أهالينا 1و 2 بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها فى السوق

وفى هذا السياق قامت محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بافتتاح منفذ لبيع السلع الأساسية بمدينة السلام أول لخدمة سكان أهالينا 1و 2 بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها فى السوق.

كما يتم حاليًا تجهيز مركز تقديم الخدمات التموينية بنطاق مدينة السلام أول والذى تم تطويره بأحدث التقنيات الحديثة استعدادًا للتشغيل التجريبي له خلال أيام لحين افتتاحه وتشغيله بشكل فعلى ، حيث تم دعم المركز بأحدث أجهزة الحاسب الالي واجهزة التكييف للتخفيف عن المواطن في حالة الانتظار فضلا عن اتاحة 5 شبابيك لاستقبال طلبات المواطنين كما تم تركيب أجهزة النداء الالي لسهولة التواصل مع المواطن .