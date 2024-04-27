رفع آثار العاصفة الترابية وفتح كافة الطرق المؤدية للقرى بقوص

قال الدكتور قدرى الشعينى رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم السبت، إن غرفة عمليات الوحدة المحلية قد أعلنت رفع حالة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع مديرى الإدارات الخدمية، وذلك بناءاً على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا تفاعلا مع تحذيرات هيئة الأرصاد بشأن سوء الأحوال الجوية.

وتواجد الشعينى ، ظهر اليوم الجمعة بالطريق الزراعي " مصر- اسوان " على رأس فريق عمل إدارة الازمات حيث تمركز المعدات علي امتداد الطريق الزراعي بالتنسيق مع مركز الشرطه والحمايه المدنيه.

هذا وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص اليوم الجمعة عدة بلاغات بحسب فراج الوحش نائب رئيس المركز مؤكدا أن البلاغات تم التعامل معها فى حينها وهى وقوع شجره بطريق المتابعه - شنهور وتم التعامل عليها بلودر الوحده المحليه ورفعها بالكامل ووقوع شجرة أخرى فى زمام كوبري حجازة وتم التعامل معها و رفع جميع الأشجار من طريق نجع رجب وفتح الطريق وجاري التعامل مع اسلاك الكهرباء من قبل مسئولي شبكة كهرباء قوص بعد قطع الكابل الكهربائي قدرته ٦٦ .

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أعلن ظهر اليوم الجمعة ، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع التداعيات، وغلق الطرق السريعة على الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى بنطاق المحافظة، وطريقى قنا سفاجا وقنا الاقصر الزراعى، لحين انتهاء العاصفة الترابية المثيرة للرمال والأتربة والأمطار، وذلك علي خلفيه عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي بدءت من اليوم وحتى انتهاء فترة تحذير هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ قنا، سرعة مراجعة خطة الطوارئ،، و التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وعمل دوريات لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ. .