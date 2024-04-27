وكيل صحه سوهاج يتفقد المنشآت بمركزي الطبية بأخميم

قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وأميرة الجبالي مدير إدارة المتابعة بالمديرية بتفقد عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل والإنضباط الصباحي بها حيث زار وحدة طب الأسرة بعرب مهدي ومكتب صحة أول أخميم ووحدة طب الأسرة بجزيره محروس ومستشفى أخميم المركزي ومكتب صحة رابع سوهاج.

ومن جانبه أحال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، 7 أطباء بمستشفى أخميم المركزي للتحقيق لعدم الإنضباط والتواجد بمقر عملهم اضافة الى 3 صيادلة بوحده جزيره محروس للتحقيق وطبيبين بمكتب صحة أول أخميم وجميع العاملين بوحده عرب مهدي للتحقيق الفوري واتخاذ اللازم تجاههم

وأشاد وكيل صحة سوهاج، بالعاملين بمكتب صحة رابع والتزامهم وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين وكذلك الخدمات المقدمة بوحدة جزيرة محروس و بمركز الإرشاد الوراثي بالوحده وتواجد طبيب أول الوحدة وانتظام تقديم الخدمه وأشاد ايضا وكيل صحة سوهاج بنظام الملفات الطبية بالوحده وانها مستوفيه لجميع البيانات التي تخص المواطن مقدماً شكره وتقديره للعاملين بالوحدتين

ووجه وكيل صحة سوهاج، إدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والإدارات المختلفة بتكثيف المرور على الوحدات والمستشفيات بالمحافظة لمتابعه سير العمل على مدار الساعة ومتابعة تقديم الخدمات التي تقدم للمواطنين بالقطاع الصحي