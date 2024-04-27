دورات تدريبية عن "الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع المصابين" بالعاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى الشباب، وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت المديرية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالشرقية بتنفيذ دورات تدريبية بعنوان "كيفية تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع المصابين" وذلك لعدد 120 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب (الأمل، الشروق، المستقبل التابعين لادارة شباب العاشر من رمضان) والحسينية والملكيين البحرية التابعين لادارة شباب الحسينية، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ الدورات التدريبية هو اكساب أعضاء أندية التطوع مهارة الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، لافتا إلى أن الإسعافات الأولية هي الرعاية الأولية المبدئية التي تقدم للإنسان المصاب بمرض أو الذي تعرض لحادث مفاجئ من أجل الحفاظ على حياته، حتى وصول الطبيب او نقله لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام العطلات الرسمية، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى أبو كبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، تزامناً مع عطلة عيد تحرير سيناء.

تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمناظرة سجلات التردد على القسم، وتقديم الخدمة للحالات وتسجيل الحالات المحولة للأقسام الداخلية والخروج تحسن، وتم التأكد من التسجيل الالكتروني للحالات المترددة على القسم بكفاءة، من تسجيل كافة البيانات وتوقيت الدخول، والتشخيص الطبي وخلافه، موجهاً مدير إدارة المستشفيات بالمديرية بالعمل على تفعيل ذلك في كافة المستشفيات.