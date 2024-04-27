عبدالناصر زيدان: صور احتفال نجم الأهلي خادعة.. وكان يطمئن على إصابته

دافع الإعلامي عبدالناصر زيدان عن طريقة احتفال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محمد عبدالمنعم، بعد هدفه الحاسم في مرمى مازيمبي، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال زيدان خلال تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إن الصور المتداولة خادعة واللاعب تعرض لكدمة قوية وكان يطمئن على مكان الإصابة بعد إحرازه للهدف.

وأضاف، لا أرى أي سبب يجعل محمد عبدالمنعم يحتفل بطريقة مسيئة، أو غير أخلاقية، خاصة بعد هدفه الحاسم والمهم في مرمى مازيمبي الكونغولي.

وتابع، أن مدير الكرة بنادي الأهلي خالد بيبو، سوف يستدعي اللاعب أثناء التدريبات، لمعرفة سبب الاحتفال واتخاذ قراره ضد اللاعب.