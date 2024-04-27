محافظ كفرالشيخ يكرم رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

مشيدًا بدوره وجهوده المتميزة

كرم محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، المهندس رشدي السيد عمر،رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعددًا من الموظفين المتميزين فى مختلف القطاعات ، في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تقديرًا لهم ولتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء العام، وتحفيزهم على الإبداع والإبتكار، وتحسين مستوى الأداء فى مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ و اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أشرف النويشى، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكرى للمحافظة، ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ المهندس رشدي السيد عمر، شغل العديد من المناصب القيادية ، وهو من المشهود لهم بالكفاءة الإدارية، ويحظى بحب العاملين معه.



وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالجهود الكبيرة ، للانتهاء من أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، بعد سنوات كثيرة من الحرمان من خدمات الصرف الصحي بمصيف بلطيم وبعض القرى المجاورة، ويُقام بطاقة 22 ألف م/ى، كمرحلة أولى تزيد إلى 33 ألف م3/ى مرحلة ثانية، بتكلفة 450 مليون جنيه، ويضم محطتي رفع رئيسية وفرعية تصرف 1245 ل/ث، وخطوط طرد قطري «600 - 800» مم بطول «8.2 كم قطر 800 مم و 1.85 كم قطر 600 مم»، وشبكات انحدار بطول 25 كم أقطار مختلفة ليستفيد منه 300 ألف نسمة، وكذلك محطه مياه متبول ومحطه مياه ودقميره مركز كفرالشيخ ومحطه معالجه صرف صحي قريه محله دياي مركز دسوق .

توجه محافظ كفرالشيخ، بالتهنئة إلى رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ المهندس رشدي السيد عمر، متمنيًا له التوفيق والسداد والعمل بروح الفريق للارتقاء بمستوي الخدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة.