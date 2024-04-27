اليوم.. صدام قوي بين الجونة والاتحاد السكندري بدوري نايل

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تحت قيادة مدربه طارق العشري، بنظيره الجونة، مساء اليوم السبت، على ستاد خالد بشارة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والجونة:

تذاع مباراة الاتحاد السكندري والجونة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والجونة:

تذاع مباراة الاتحاد السكندري والجونة بشكل حصري عبر قناة “ ON Time Sports 1 HD ” بصوت المعلق محمد عفيفي.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة اليوم:

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح، عمرو خليل.

خط الدفاع: هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، أبو سليمه، كريم الديب، عمرو صالح، محمود شبانة.

خط الوسط : عمر الوحش، ناصر ناصر، خالد الغندور، بيكالي اوبامي، مورو ساليفو، أحمد عيد، بلال السيد، هاني الطامي.

في الهجوم: بواتينج، مابولولو، أحمد عادل ميسي، عبدالغني محمد