حملة يهودية تلغي مسيرة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

ألغت مجموعة حملة يهودية مظاهرة "امشي معا"، اليوم السبت، وسط مخاوف تتعلق بالسلامة، حيث تقول شرطة الأرصاد الجوية إن خطر حدوث فوضى من مسيرة مؤيدة للفلسطينيين ليس مرتفعا بما يكفي لطلب حظر.

مجموعة حملة يهودية مظاهرة "امشي معا"

أعلنت الحملة أنها انسحبت من الحدث بعد تلقيها تهديدات وتحديد "جهات معادية" تشكل خطرا على سلامة اليهود.

وكان من المتوقع أن يحضر الآلاف الحدث في وسط لندن كجزء من حدث الحملة ضد معاداة السامية (CAA)، الذي كان سيتزامن مع مسيرة اليوم المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت هيئة الطيران المدني إنها ألغت الحدث، حيث كان الناس يسيرون "حيث يحلو لهم"، بعد تلقي "تهديدات عديدة" وتحديد "الجهات المعادية (الذين) يبدو أنهم كانوا يعتزمون القدوم إلى أي مواقع اجتماعات أعلنا عنها".

وأضافت: "الخطر على سلامة أولئك الذين يرغبون في السير علنا كيهود في لندن ... كجزء من هذه المبادرة أصبحت بالتالي كبيرة جدا، نحن لسنا أقل غضبا من هذه المسيرات من مجتمعنا اليهودي وحلفائه، نريد أن نمشي".

وقالت هيئة الطيران المدني إنها اقترحت "إجراءات ملموسة" على الحكومة تهدف إلى تغيير كيفية مراقبة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وسلط الضوء على المخاوف بشأن الهتافات المعادية للسامية، واللافتات التحريضية، وحالات تمجيد الإرهاب، فضلا عن حوادث العنف، بما في ذلك الهجمات على ضباط الشرطة.

وأضافت المجموعة أن "الشرطة أبلغتنا أنها تنوي التعامل مع المسيرة بشكل لا يختلف عن الطريقة السلبية التي اعتادوا عليها على مدار أكثر من ستة أشهر".

لكن مساعد مفوض الشرطة مات تويست قال إن القوة تهدف إلى الشرطة "دون خوف أو محاباة" مضيفا أن تأثير الاحتجاجات الأسبوعية المؤيدة للفلسطينيين "محسوس على نطاق واسع" لكنه كان "سببا خاصا للخوف وعدم اليقين في المجتمعات اليهودية".

وأضاف تويست أن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين لم تصل "أبدا" إلى العتبة التي تشكل فيها "خطر حدوث اضطراب عام خطير".

وقال: "السبيل القانوني الوحيد لحظر المسيرة هو إذا كان هناك خطر حدوث اضطراب عام خطير - أي أعمال شغب أو عنف خطير لا يمكن التعامل معه من خلال قيود أو شروط أخرى، لم نقترب أبدا من هذه العتبة في مسيرات حملة التضامن الفلسطينية هذه حتى الآن."

وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت عن "نسير معا" بعد أن منع ضابط شرطة رئيسها التنفيذي جدعون فالتر من عبور طريق بالقرب من احتجاج مؤيد للفلسطينيين الأسبوع الماضي لأنه يهودي علنا.

وأظهرت اللقطات مواجهة متوترة وطويلة بين الشرطة وفالتر حيث وصف أحد ضباط الأرصاد الجوية وجوده بأنه "عدائي".

ثم تحدث الناشط إلى ضابط آخر قال إنه إذا بقي في المنطقة، اعتقاله.

وبعد الحادث، انتقد فالتر الشرطة وقال إن هناك "مناطق محظورة على اليهود"، في حين اعتذرت سكوتلاند يارد مرتين عن اختيار الضابط للكلمات.

وستجري احتجاجات PSC اليوم ، والتي يزعم المنظمون أنها قد تجذب "مئات الآلاف" من المتظاهرين ، على طريق متفق عليه مسبقا.

وفي الوقت نفسه، ستمضي مظاهرة منفصلة تنظمها مجموعة "كفى كفى" المؤيدة لإسرائيل في اتباع مسار مواز لمسيرة مجلس السلم والأمن.