الدوري الانجليزي.. مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة صحوته في البريميرليج أمام بيرنلي الليلة

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزى مع ضيفه بيرنلى، في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة تصحيح مساره في جدول مسابقة الدوري الانجليزي بعدما حقق مؤخرا فوزا مثيرا على ضيفه فريق شيفيلد يونايتد بالجولة الماضية .



و تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة جمعها من الفوز في 16 لقاء والتعادل في 5 وخسارة 12 لقاء، فيما يأتى بيرنلي فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.