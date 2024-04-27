وباء في الطريق.. ليلى عبد اللطيف تصيب من جديد والصحة العالمية تحذّر العالم

تنبأت المنجمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، بالعديد من الأحداث التي وقعت بالفعل ، خلال الاحتفال ببدء العام الجديد 2024، كان أبرزهم انفصال فنانين، وكوارث طبيعية قد تضرب العالم، ناهيك عن الخسائر المادية التي لاحقت ببعض الدول والمشاهير، وها هي تعود من جديد بتوقع جعلها تتصدر الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، ألا وهو وباء عالمي جديد يضرب العالم.

ليلى عبد اللطيف

الصحة العالمية تحذر من وباء عالمي جديد

توقعت ليلى عبد اللطيف بظهور وباء جديد يضرب العالم، وبالفعل حذرت الصحة العالمية، بشأن احتمالية انتشار فيوس قد يوازي جائحة الكورونا التي عانى منها العالم.

وكانت تطرقت تصريحات ليلى عبداللطيف، إلى أن عام 2024، من المؤكد أن يكون عام ظهور الأوبئة وخاصة متحورات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن بعض الدول ستفرض على مواطنيها ارتداء الكمامات والأقنعة من جديد، للوقاية من الأوبئة.

وقد كشفت منظمة الصحة العالمية، احتمالية تفشي جائحة عالمية جديدة، على غرار جائحة كورونا قد تتسبب في معاناة دول العالم صحيًا واقتصاديًا، ووفقًا لصحيفة جاريان البريطانية، الإنفلونزا هي العامل الأول الذي من الممكن أن يؤدي إلى جائحة جديدة في المستقبل القريب، تؤدي لتفشي عالمي للأمراض المعدية.

وباء عالمي قادم أسرع من فيروس كورونا

وفقًا لدراسة أجريت تابعة لمنظمة الصحة العالمية، من المرجح أن يكون السبب الأكثر ترجيحًا لحدوث هذه الجائحة، عقب انتشار فيروس الإنفلونزا، هو فيروس - X - والذي لا يزال مجهول للعلم.

وقال أكثر من 20% من الخبراء إن الوباء القادم سيكون ناتج عن كائن مجهري لم يتم تحديد هويته بعد وسيظهر فجأة، تمامًا كما ظهر فيروس Sars-CoV-2، المسبب لمرض الكورونا، كوفيد-19، عندما بدأ يصيب البشر في عام 2019.

ليلى عبد اللطيف

توقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف.. تحققت في 2024

مع بداية عام 2024، كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، أبرز التوقعات والأحداث المتوقع حدوثها هذا العام المتعلقة بالسياسة والكوارث الطبيعية وحياة المشاهير، وفي أوائل يناير بدأت التوقعات في التحقق واحدة تلو الأخرى حتى وصل مجموع توقعاتها التي تحولت إلى حقيقة إلى حوالي 7 توقعات، كان آخرها انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

ليلى عبد اللطيف

أما عن التوقعات الأخرى لـ ليلى عبد اللطيف والتي حدثت بالفعل هي وقوع أزمة اقتصادية للملياردير الأمريكي إيلون ماسك تسببت في سقوطه، والتوقع الثاني وقع زلزال مدمر في اليابان، والثالث لهذا العام هو وجود صراع عنيف داخل الإكوادور، والرابع هو اكتشاف علاج ثوري لمرض السرطان، والخامس الحرب ضد اليمن، أما الأخير فكان انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.