استقبال 119 جريحًا ومرافقًا فلسطينيًا من قطاع غزة



استقبل معبر رفح البري في شمال سيناء،اليوم الجمعة، 119 شخصا، (38 مريضًا و81 مرافقًا)، فلسطينيًا من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن الاشقاء الفلسطينيين.

وأفاد مصدر طبي مسؤول في شمال سيناء، إنه تم استقبال 27 جريحًا و11 من مرضي الأورام من مستشفيات الأقصى والاوروبي والنجار والصداقة التركي للعلاج في مستشفيات العريش العام وزايد آل نهيان، وأحمد ماهر التعليمي وأورام المنصورة وعين شمس التخصصي وجامعة الأزهر في دمياط، بجانب 81 مرافقًا لهم.

وأوضح المصدر، في تصريحات، اليوم الجمعة، أن إصابات الفلسطينيين تنوعت ما بين كسور وجروح وحروق وبتر في الأطراف واصابات بالعين وامراض القلب والسكر وأمراض الدم وجلطات متعددة والعيوب الخلقية وتسمم الدم والأورام السرطانية.



كما أشار إلي استقبال 400 فلسطينيًا ممن يحملون إقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب استقبال 40 شخصا من أصحاب الجوازات الأجنبية، و100 شخصًا من أصحاب الجوازات المصرية.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



ولفت إلى أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 4 آلاف مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 6 آلاف مرافقا، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصريًا من العالقين بالقطاع.



وتفتح السلطات المصرية معبر رفح البري بشمال سيناء لإدخال شاحنات المساعدات الي قطاع غزة واستقبال الجرحي والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية والطلاب، بجانب دخول الوفود الأممية والتضامنية إلي القطاع.