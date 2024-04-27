القليوبية تنظم فعاليات لقاء الجمعة للأطفال بمسجد نصر الإسلام بسندنهور

افتتح اليوم الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، فعالية كبرى للأطفال، بمسجد نصر الإسلام بقرية سندنهور مركز بنها، وذلك فى ظل اهتمام أوقاف القليوبية بالأطفال والعمل على توعيتهم وتثقيفهم والحفاظ عليهم من تيارات التطرف والإنحلال.

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أنه قاد الفعالية فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة بالمديرية، كما حضر حوالي 250 من الأطفال على مستوى كافة الأعمار، حيث تم عرض نماذج من حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وحفظ الأحاديث النبوية، ومعاني المفردات.

وأشارت أوقاف القليوبية، إلي أنه يأتي ذلك فى ظل تكثيف أوقاف القليوبية للأنشطة الدعوية والثقافية والقرآنية بجميع المساجد، ودوما أوقاف القليوبية على عهدها "خدمة بيوت الله شرف".

وفي سياق أخر افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، مسجد عمر بن الخطاب بكفر سليم بمدينة القناطر الخيرية، ليرتفع عدد المساجد التي تم افتتاحه منذ بداية العام 16 مسجد خلال أربعة شهور فقط، أوضح أن بلغت مساحة المسجد 450 متر بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.

وألقي الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، خطبة الجمعة، والتي تناولت موضوع "تطبيقات حسن الخلق"، حيث أشار إلى أن المساجد ليست مبنى فقط، وإنما هي معنى ومحتوى ومضمون، حيث أشار القرآن الكريم إلى ذلك في بيان المراد من الصلاة (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)، وكذا سائر العبادات حيث تعتبر مدرسة أخلاقية متكاملة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الصوم تهذيب وتربية وضبط السلوك الإنساني (فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم)، وأيضا شعيرة الحج (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، كما جاء البيان النبوي الشريف معلناً أن أقرب الناس مجلساً من سيدنا النبي يوم القيامة هم أصحاب الأخلاق الكريمة والمسالك النبيلة، (أقربكم منى مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا).

وأشار، إلي أنه هكذا بيوت الله تجمع ولا تفرق وتبعث بوسائل الود والأخوة والمساواة بين الجميع فلا فرق إلا بالتقوى والعمل الصالح، مؤكدا أن الأخلاق هي ميزان التدين فمن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في التدين.