السفير الروسي: اتهامات لندن ضد روسيا “سخيفة ولا اساس لها"

انتقد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين الاتهامات الموجهة ضد روسيا والتي تزعم تورطها في حريق متعمد وقع في لندن، وتعتبره المخابرات البريطانية عملا تخريبيا.

ووفقا لبيان البعثة الدبلوماسية الروسية في لندن، اعتبر السفير الروسي أندريه كيلين خلال زيارة لوزارة خارجية البريطانية أن اتهامات لندن "سخيفة ولا اساس لها".

كما دعا السفير لندن إلى "التوقف عن إثارة الهستيريا المناهضة لروسيا من العدم".

وقالت السفارة: "تم التأكيد على أن روسيا، على عكس بريطانيا وغيرها من الدول الراعية لنظام كييف الإرهابي، لا تنفذ ولا تشجع أعمال تخريب ضد أهداف مدنية".

واستدعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة السفير فوق العادة والمفوض الروسي لدى المملكة، لإجراء محادثة في وزارة الخارجية، وأعاد الجانب البريطاني تلميحات وزعتها أجهزة المخابرات البريطانية في وسائل الإعلام "حول تورط روسيا المزعوم في إحدى حلقات النشاط الإجرامي في المملكة، المرتبطة بمحاولة مزعومة لإشعال النار في المستودعات في ضواحي لندن في وقت سابق".

وفي وقت سابق، أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتهامات لروسيا "باختطاف أطفال أوكرانيين" مسرحية، واستفزاز هدفه تشويه صورة روسيا التي تجلي الأطفال عن مناطق القتال، وتحميهم.

وذكرت زاخاروفا في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن الفكرة حول الاختطاف المزعوم للأطفال الأوكرانيين "تلقفتها محكمة العدل الدولية لتلفيق ادعاءات باطلة ضد القيادة الروسية".

وأضافت: "هذه حملة جديدة كاستفزاز بلدة بوتشا في ضواحي كييف ومزاعم رغبة الغرب في ضمان الأمن الغذائي العالمي. هذا استفزاز جديد ومسرحية جديدة لكن هذه المرة باستغلال الأطفال".

وتابعت: "هم لا يهتمون على الإطلاق بالمشاكل الحقيقية للأطفال في أوكرانيا، وأهم شيء بالنسبة لهم إطلاق حملة دعائية جديدة هدفها تقديم روسيا كدولة عدوانية وتكذيبها وتشويه صورتها والإجراءات الحقيقية التي تتخذها لإنقاذ الأطفال في مناطق القتال".

وفي وقت سابق أفادت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا في مؤتمر صحفي في قطر بإجراء أول لقاء مباشر في الدوحة مع الوفد الأوكراني حول إعادة أطفال أوكرانيين وروس إلى أسرهم.

وأضافت أنه خلال عام تقريبا من التعاون مع قطر تمت إعادة 28 طفلا إلى أسرهم في أوكرانيا و5 أطفال إلى أسرهم في روسيا.