بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة من اليوم الجمعة بالمراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة.

وأكد"مختار"علي ضرورة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بكل قوة وحزم وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق المستمر مع اقسام ومراكز الشرطة وكافة الأجهزة المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من المخالفين لمواعيد الفتح والغلق المقررة بكل حسم.

وقد اوضح" مختار" ان تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، بنطاق المحافظة اعتباراً من اليوم الجمعة ، وذلك طبقاً للمادة السادسة من قرار السيد وزير التنمية المحلية ( رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، وذلك بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفى، حيث تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

هذا وقد اضاف "مختار" ان قرار السيد وزير التنمية المحلية،للمواعيد الصيفية يتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة11مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعةوأن مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مشيرًا الي ان القرار الوزاري يستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

واكد "مختار" علي اهمية تفعيل التنسيق للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، مناشدا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، كما اكد "مختار"علي أن الدولة تسعى من خلال تطبيق هذا القرار العمل علي تحقيق الانضباط بالشارع العام والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.