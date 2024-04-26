لقيت طفلة مصرعها ، إثر إصابتها بطلق نارى طائش أثناء حضورها مع أسرتها حفل زفاف بقرية العتامنة بمركز طما بسوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

رصاصة طائشة تنهي حياة طفلة أثناء حضورها فرح بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة بطلق نارى طائشة أثناء حضورها مع أسرتها حفل زفاف بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طما بسوهاج إلى محل الواقعة وتبين مصرع طفلة تدعي سمارة م ع ٤ سنوات إثر إصابتها بطلق نارى طائش حال حضورها مع أسرتها حفل زفاف بقرية العتامنة وتم وضع الجثة مشرحة مستشفى طما المركزى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

مصرع طفلة من البكم والصم في حادث مأساوي بالطالبية

كما تواصل نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفلة رضيعة متأثرة بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسدها، نتيجة إصابتها بماء مغلي من دش البانيو، أثناء استحمامها مع والدتها.

وأفادت والدة الطفلة من الصم والبكم في التحقيقات، بأن الطفلة كانت بصحبتها داخل الحمام ووضعتها داخل البانيو، لكنها عبثت في الدش الساخن الذي أصابها بحروق شديدة، أدت إلى مصرعها في الحال.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، ثم التصريح بدفن الجثة.

وكانت البداية ببلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول طفلة رضيعة مصابة بحروق شديدة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروق شديدة.

كما أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس «صبى» ووالده، بعد ترحيلهما من الكويت إلى القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات المُجراة بشأن مقتل طفل عمره 15 عامًا بمنطقة شبرا الخيمة على يد جاره «كهربائى» والذي اعترف بأنه أقدم على جريمته بإيعاز من المتهم «الأول» لسرقة أعضائة البشرية مقابل حصوله على 5 ملايين جنيه.

وقد أصدرت النيابة بيانًا صحفيًا أمس، قالت فيه إن معاينتها لمكان الحادث دلت عن تواجد جثمان المجني عليه داخل شقة مستأجرة، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.