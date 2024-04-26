تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا السبت ، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

غدا .. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب

ويواجه مرتضى منصور، تهمًا جديدة بالسب والقذف أمام القضاء، في سب الإعلامي عمرو أديب؛ حيث اتهمه أديب بتوجيه له السب والقذف والتشهير، ويُشير أديب إلى وجود أدلة تثبت هذه التهم، بما في ذلك مقاطع فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر منصور وهو يسيء له بألفاظ نابية.

كانت القضية تم نظرها أمام محكمة جنح العجوزة، في جلستها المنعقدة يوم 18 نوفمبر الماضي، وأصدرت قرارها، بإحالة دعوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة، لعدم الاختصاص.

البداية عندما أقام الإعلامي عمرو أديب دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزما بثلك وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مصرع طفلة من البكم والصم في حادث مأساوي بالطالبية

كما تواصل نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفلة رضيعة متأثرة بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسدها، نتيجة إصابتها بماء مغلي من دش البانيو، أثناء استحمامها مع والدتها.

وأفادت والدة الطفلة من الصم والبكم في التحقيقات، بأن الطفلة كانت بصحبتها داخل الحمام ووضعتها داخل البانيو، لكنها عبثت في الدش الساخن الذي أصابها بحروق شديدة، أدت إلى مصرعها في الحال.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، ثم التصريح بدفن الجثة.

وكانت البداية ببلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول طفلة رضيعة مصابة بحروق شديدة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروق شديدة.

الاستماع لشهود العيان في واقعة تعرض سيدة للتحرش داخل ميكروباص

كما استمعت نيابة الجيزة ، لأقوال شهود العيان في اتهام سيدة لأحد ركاب ميكروباص بالتحرش بها داخل سيارة الميكروباص، والتعدي عليها بالضرب هي وشقيقتها.

البداية كانت بادعاء سيدة تعرضها للتحرش داخل سيارة ميكروباص في منطقة الهرم بالجيزة، من قبل أحد الركاب الذي كان يجلس خلفها في المقعد ووضع يده على صدرها وبطنها، فقامت بصفعه ليعتدي عليها بالضرب هي وشقيقتها.

وعلى الفور، استغاثت المجني عليها بالركاب داخل السيارة فأمسكوا بالمتهم بعد تعديه بالضرب على المجني عليها وشقيقتها التي صفعته هي الأخرى بعد تعديه على شقيقتها المدرسة وتحرشه بها بوضع يده على صدرها وبطنها.

وسلم الأهالي المتهم إلى قوات الشرطة التي بدورها حررت محضرًا بأقوال المجني عليها.